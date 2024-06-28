İnci Taneleri'nin Azem'i Yılmaz Erdoğan kafaları karıştırdı! Genç oyuncuyla böyle görüntülendi! Cansu Taşkın'dan sonra...

İnci Taneleri dizisinde 'Azem Yücedağ' karakteriyle izleyici karşısına çıkan Yılmaz Erdoğan son dönemde özel hayatıyla gündem oluyor. Cansu Taşkın ile görüntüleriyle magazin gündemine bomba gibi düşen usta oyuncu, bu sefer de genç oyuncuyla görüntülendi. Dizinin sezon finali yapmasının ardından tatile çıkan Erdoğan, takiplerinin dikkatini çekti. Peki Yılmaz Erdoğan'ın sevgilisi kim? İşte sosyal medyda gündem olan görüntüler...