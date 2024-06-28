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İnci Taneleri'nin Azem'i Yılmaz Erdoğan kafaları karıştırdı! Genç oyuncuyla böyle görüntülendi! Cansu Taşkın'dan sonra...

İnci Taneleri dizisinde 'Azem Yücedağ' karakteriyle izleyici karşısına çıkan Yılmaz Erdoğan son dönemde özel hayatıyla gündem oluyor. Cansu Taşkın ile görüntüleriyle magazin gündemine bomba gibi düşen usta oyuncu, bu sefer de genç oyuncuyla görüntülendi. Dizinin sezon finali yapmasının ardından tatile çıkan Erdoğan, takiplerinin dikkatini çekti. Peki Yılmaz Erdoğan'ın sevgilisi kim? İşte sosyal medyda gündem olan görüntüler...

ahaber.com.tr
Giriş: 28.06.2024 09:49 Güncelleme: 28.06.2024 09:54
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İnci Taneleri’nin Azem’i Yılmaz Erdoğan kafaları karıştırdı! Genç oyuncuyla böyle görüntülendi! Cansu Taşkın’dan sonra...

Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç gibi başarılı oyuncuların başrolünde olduğu İnci Taneleri dizisinde Azem karakterine hayat veren Yılmaz Erdoğan, aşk hayatıyla gündemde...

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İnci Taneleri’nin Azem’i Yılmaz Erdoğan kafaları karıştırdı! Genç oyuncuyla böyle görüntülendi! Cansu Taşkın’dan sonra...

Dizinin sezon finali yapmasının ardından Erdoğan, Bodrum'da ünlü oyuncu ile denizin tadını çıkardı.

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İnci Taneleri’nin Azem’i Yılmaz Erdoğan kafaları karıştırdı! Genç oyuncuyla böyle görüntülendi! Cansu Taşkın’dan sonra...

İkilinin görüntüleri kısa sürede sosyal medyada yayılmasıyla 'Cansu Taşkın'dan sonra yeni aşk mı?' sorusunu akıllara getirdi.

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İnci Taneleri’nin Azem’i Yılmaz Erdoğan kafaları karıştırdı! Genç oyuncuyla böyle görüntülendi! Cansu Taşkın’dan sonra...

Yılmaz Erdoğan, Bir dönem Cansu Taşkın ile öpüşme videoları ortaya çıkan Yılmaz Erdoğan, magazin manşetlerinden inmemişti.

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İnci Taneleri’nin Azem’i Yılmaz Erdoğan kafaları karıştırdı! Genç oyuncuyla böyle görüntülendi! Cansu Taşkın’dan sonra...

Soluğu arkadaşlarıyla Bodrum'da alan Erdoğan, tatilde böyle götüntülendi.