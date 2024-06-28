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Tolga Sarıtaş 5 yıllık sevgilisi Zeynep Mayruk ile evlendi! Sibil Çetinkaya peş peşe paylaştı! Düğünden kareler...

Öyle Bir Geçer Zaman ki, Arka Sokaklar, Kayıp Şehir, Baba gibi dizilerle tanınan yakışıklı oyuncu Tolga Sarıtaş 5 yıldır birlikte olduğu Zeynep Mayruk ile dünyaevine girdi. Ünlü çiftin nikahın Çeşme'de gerçekleşti. Oyuncu sevgilisi Şükrü Özyıldız ile katılan fenomen Sibil Çetinkaya ise düğün görüntülerini peş peşe yayınlandı. O kareler sosyal medyada yoğun ilgi gördü.

Giriş: 28.06.2024 09:03 Güncelleme: 28.06.2024 09:03
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Tolga Sarıtaş 5 yıllık sevgilisi Zeynep Mayruk ile evlendi! Sibil Çetinkaya peş peşe paylaştı! Düğünden kareler...

23 Şubat'ta nişanlanan Tolga Sarıtaş ve Zeynep Mayruk çifti, dün Çeşme Alaçatı'da dünya evine girdi.

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Tolga Sarıtaş 5 yıllık sevgilisi Zeynep Mayruk ile evlendi! Sibil Çetinkaya peş peşe paylaştı! Düğünden kareler...

Ünlü çiti bu mutlu günlerinde sevenleri yalnız bırakmadı. Düğüne, Engin Akyürek, Sarp Akkaya ve Sinem Akkaya çifti, Alina Boz ve Umut Evirgen, Melis Birkan ve Aras Aydın, Hatice Şendil ve Burak Sağyaşar, Banu Savcı ve Timur Savcı, Yağız Alp Akaydın ve Hanzade Durmuş, Sibil Çetinkaya ve Şükrü Özyıldız da unutulmaz gecede yerlerini aldı.

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Tolga Sarıtaş 5 yıllık sevgilisi Zeynep Mayruk ile evlendi! Sibil Çetinkaya peş peşe paylaştı! Düğünden kareler...

ÜNLÜLER AKIN ETTİ

Tolga Sarıtaş'ın şahitliğini Ömer Durak, Genco Ozak ve Sedat Demirtopuz, Zeynep Mayruk'un şahitliğini ise Selin Sarper, Begüm Ertuğrul, Berçin Mayruk üstlendi.

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Tolga Sarıtaş 5 yıllık sevgilisi Zeynep Mayruk ile evlendi! Sibil Çetinkaya peş peşe paylaştı! Düğünden kareler...

Mayruk sosyal medya hesabında "Sen ve ben. 27.06.2024" notuyla düğünden bir kare paylaştı.

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Tolga Sarıtaş 5 yıllık sevgilisi Zeynep Mayruk ile evlendi! Sibil Çetinkaya peş peşe paylaştı! Düğünden kareler...

Ünlülerin akın ettiği düğünde fenomen Sibil Çetinkaya da vardı.