Tolga Sarıtaş 5 yıllık sevgilisi Zeynep Mayruk ile evlendi! Sibil Çetinkaya peş peşe paylaştı! Düğünden kareler...

Öyle Bir Geçer Zaman ki, Arka Sokaklar, Kayıp Şehir, Baba gibi dizilerle tanınan yakışıklı oyuncu Tolga Sarıtaş 5 yıldır birlikte olduğu Zeynep Mayruk ile dünyaevine girdi. Ünlü çiftin nikahın Çeşme'de gerçekleşti. Oyuncu sevgilisi Şükrü Özyıldız ile katılan fenomen Sibil Çetinkaya ise düğün görüntülerini peş peşe yayınlandı. O kareler sosyal medyada yoğun ilgi gördü.