01 Kasım 2021, Pazartesi
Coşkun Sabah: Bu bir ilk! Cumhurbaşkanımıza minnettarım
Günaydın'dan Tuba Kalçık'a özel açıklamalar yapan usta sanatçı Coşkun Sabah, Yeşilköy'de sıfırdan Süryani Kilisesi'nin inşa edilmesinin bir Süryani olarak kendisini çok mutlu ettiğini söyledi. Bugüne kadar sıfırdan kilise yapılmadığına dikkat çeken ve Başkan Erdoğan'dan övgü dolu sözlerle bahseden Sabah, "Bu Cumhuriyet tarihinde bir ilktir. Çok duygulandım. Cumhurbaşkanımıza minnettarım. Sıfırdan bir kilise hiç yapılmamıştı. Bu, Cumhurbaşkanımızın azınlıklara ne kadar kıymet verdiğinin de göstergesi." dedi.
Giriş Tarihi: 01.11.2021 11:57
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