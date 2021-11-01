Coşkun Sabah: Bu bir ilk! Cumhurbaşkanımıza minnettarım

Unutulmaz şarkılara imza atmış bir müzisyen olarak yeni şarkıları nasıl buluyorsunuz?

Z kuşağının müzik tercihi yüzünden müziğimiz bitti. Piyasa onların tercihlerine göre müzik yapıyor. Bu durum da müziğimizin kalitesini yok etti. Müzik evrenseldir, iyi müziğin sanat değeri dünyanın her yerinde aynıdır. Z kuşağının çok beğendiği bir şarkı, sanatsal derinliği olmadığı için başka bir ülkede aynı beğeni ile karşılanmayabilir. Z kuşağı müziği çözemiyor, özümseyemiyor sadece dans edebileceği müziği dinliyor. Dinledikleri de müzik değil. Müzik; Loreena McKennitt'in 'Tango to Evora' gibi besteleridir. Nilüfer, şarkıyı 'Caddelerde Rüzgar' olarak seslendirmişti.

Yaptığınız açıklamalar gündeme oturuyor. Bunu bilinçli olarak mı yapıyorsunuz?

Çok dürüst biriyim. Ne düşünüyorsam onu söylüyorum. Halk bana güveniyor. Güvendikleri için de ciddiye alıyorlar sözlerimi. Bu yüzden sözlerim haber oluyor. Kişiliğim böyle, inanmadığım hiçbir şeyi söylemem.