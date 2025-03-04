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Edip Akbayram'a veda: Gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı!

54 yıllık sanat hayatına sayısız plak, albüm ve ödül sığdıran usta sanatçı Edip Akbayram'ın vefatı sevenlerini yasa boğdu. 75 yaşında aramızdan ayrılan usta sanatçının cenaze töreninde eşi ve kızı gözyaşlarına boğuldu. Akbayram, Cemal Reşit Rey'de düzenlenen törenin ardından Teşvikiye Camii'nde son yolculuğuna uğurlandı. Akbayram'ın cenazesi Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verildi.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 04.03.2025 09:30 Güncelleme Tarihi: 04.03.2025 16:08
Edip Akbayram’a veda: Bugün son yolculuğuna uğurlanacak

"Güzel Günler Göreceğiz", "Hasretinle Yandı Gönlüm" ve "Aldırma Gönül" gibi şarkılarıyla sevenlerinin gönlünde taht kuran Edip Akbayram, çoklu organ yetmezliği nedeniyle Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 52 gün süren yoğun bakımdaki tedavisinin ardından 2 Şubat Pazar günü saat 19.30'da hayatını kaybetmişti.

Edip Akbayram’a veda: Bugün son yolculuğuna uğurlanacak

Akbayram için Harbiye'deki Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda tören düzenlendi. Tören, sanatçının hayatını anlatan video gösterimiyle başladı.

EDİP AKBAYRAM'A VEDA
Edip Akbayram’a veda: Son yolculuğuna uğurlanıyor

Törene Akbayram'ın ailesi ve sevenlerinin yanı sıra, sanatçılar Zülfü Livaneli, Ferhat Göçer, Suavi ve sanat dünyasından çok sayıda isim daha katıldı.

Edip Akbayram’a veda: Bugün son yolculuğuna uğurlanacak

TOPRAĞA VERİLECEK

Törenin ardından Akbayram'ın cenazesi son yolculuğuna uğurlanmak üzere Teşvikiye Camii'ne götürüldü. Akbayram, öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'na defnedilecek.

EDİP AKBAYRAM'A VEDA
Edip Akbayram’a veda: Son yolculuğuna uğurlanıyor

Törende Akbayram'ın kızı Türkü Akbayram ve torunu Lavin gözyaşlarına boğuldu.

Edip Akbayram’a veda: Son yolculuğuna uğurlanıyor

"SENİ SESİMDE YAŞATACAĞIM BABA"

Akbayram'ın kızı Türkü Akbayram törende, "Çoğunuzun Edip ağabeyi ama benim babam. Canıma can katan yoluma inanılmaz inanılmaz bir ışık tutan bir insandı. Ne söylesem onun bu coğrafyaya bu ülkeye kattığı değerden daha anlamlı olmayacak.

Edip Akbayram’a veda: Son yolculuğuna uğurlanıyor

Onun zarafetini ve yüreğini anlatmaya yetmeyecek. Doğduğu andan itibaren hayatı mücadele ve direnişle geçen koca bir ömür babamın ki. Babam birimizin memleket hasretinde, birimizin sevdasında, birimizin kavgasında, birimizin umudunda hep yaşayacak. Seni saklayacağım baba önce kendim için sonra herkes için. Seni sesimde yaşatacağım baba" diye konuştu.

Edip Akbayram’a veda: Son yolculuğuna uğurlanıyor

"BİR EFSANEYİ KAYBETTİK"

Törene katılan isimler arasında olan Kubat, gözyaşlarını tutmakta güçlük çekti. Ünlü sanatçı, "Bir efsaneyi kaybettik. Hepimizin babasıydı. Kişiliğiyle de yeri doldurulamaz bir insandı, örnekti. O kadar kibar bir insan ki 'Acaba bir hata yaptım mı' şüpheleri duyuyorsun yanında muhabbet edince, sohbet edince. Sesi zaten tartışılmaz, yorumu muhteşem. Çocukken idolümüzdü. Sonra dostumuz, abimiz oldu. Bize yol gösterdi. Çok kıymetli bir değer. Başımız sağ olsun" dedi.

Edip Akbayram’a veda: Son yolculuğuna uğurlanıyor

Bugün son yolculuğuna uğurlanacak olan Akbayram, yıllar önce verdiği bir röportajda nasıl uğurlanmak istediğini şu sözlerle ifade etmişti:

"Beni seven, son yolculuğuma uğurlayacak dostlarımın, arkadaşlarımın içinden geçen düşüncelerdir. İster alkışlarla gönderirler, ister çiçeklerle gönderirler, ister hiçbir şey yapmayarak gönderebilirler. Bu o anki bir doğaçlama olayıdır yani"

Edip Akbayram’a veda: Bugün son yolculuğuna uğurlanacak

Çoklu organ yetmezliği sebebiyle vefat eden Akbayram'ın ailesiyle birlikte çekilen görüntüleri de ortaya çıktı.

Edip Akbayram’a veda: Bugün son yolculuğuna uğurlanacak

Sanatçının 29 Aralık'taki doğum gününü erken kutlayan ailesi ve dostları, 21 Aralık Cumartesi gecesi aile dostları Fadime ve Ramazan Aslan çiftinin Antalya Kundu'daki otelinde bir etkinlik düzenledi.

Edip Akbayram’a veda: Bugün son yolculuğuna uğurlanacak

Tiyatro sanatçısı Levent Ülgen'in de yer aldığı gecede Edip Akbayram, eşi Ayten Akbayram ile dans edip, dostlarıyla sohbet ederek güzel bir gece geçirdi.

Edip Akbayram’a veda: Bugün son yolculuğuna uğurlanacak

EDİP AKBAYRAM KİMDİR?

"Aldırma Gönül", "Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz", "Bekle Bizi İstanbul" başta olmak üzere milyonların gönlünde yer etmiş daha onlarca şarkısıyla tanınan; Türk müziğinin özgün sesi, güçlü yorumu, duygusal şarkıları ve mütevazı kişiliğiyle kalplerde yer eden Edip Akbayram, 1950'de Gaziantep'te dünyaya gözlerini açtı. Sanatçı, Henüz 9 aylıkken çocuk felcine yakalandı. Akbayram'ın müziğe ilgisi de çocuk yaşlarda başladı, henüz lise öğrencisiyken kurduğu orkestrada hem çaldı, hem söyledi.

Edip Akbayram’a veda: Bugün son yolculuğuna uğurlanacak

İlk plağı "Kendim Ettim, Kendim Buldum"u da o yıllarda çıkardı..Sanatçının zirveye uzanan öyküsü şöyle gelişti:

1968'de hayallerinin peşinden İstanbul'a gitti. 3 yıl sonra girdiği Altın Mikrofon yarışmasında Aşık Veysel'in şiirinden esinlenerek besteledği "Kükredi Çimenler"le birinci oldu. Ardından "Aldırma Gönül", "Garip", "Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz" gibi şarkılarla büyük satış rakamları elde etti. 80'li yıllarda TRT'ye çıkması yasaklandı. Ancak 90'larda yeni bir çıkış yaptı ve "Türküler Yanmaz" albümüyle toplumsal sorunlara dikkat çekti. Kendi deyimiyle 'kalıcı bir şeyler' yapmak istiyordu. Öyle de oldu.
Geniş halk kitlelerine ulaşan usta sanatçı, 20'den fazla albüm, 15'ten fazla 45'likle unutulmaz şarkılara imza attı. Altın plak ödüllü sanatçı, 50 yılı aşan kariyerinde 250'den fazla ödül kazandı.

Öte yandan Edip Akbayram, 1979 yılında Ayten Akbayram ile evlendi. Çiftin Türkü Akbayram ve Ozan Akbayram adında iki çocuğu bulunuyor.

Edip Akbayram’a veda: Gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı!