04 Mart 2025, Salı
Edip Akbayram'a veda: Gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı!
54 yıllık sanat hayatına sayısız plak, albüm ve ödül sığdıran usta sanatçı Edip Akbayram'ın vefatı sevenlerini yasa boğdu. 75 yaşında aramızdan ayrılan usta sanatçının cenaze töreninde eşi ve kızı gözyaşlarına boğuldu. Akbayram, Cemal Reşit Rey'de düzenlenen törenin ardından Teşvikiye Camii'nde son yolculuğuna uğurlandı. Akbayram'ın cenazesi Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Giriş Tarihi: 04.03.2025 09:30 Güncelleme Tarihi: 04.03.2025 16:08