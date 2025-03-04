Kıvanç Tatlıtuğ’un eşi Başak Dizer sosyal medyayı salladı! İşte Londra paylaşımları...

LONDRA'DA AŞÇILIK EĞİTİMİ ALDI



Özel hayatlarını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ünlü çift, geçtiğimiz aylarda Kıvanç Tatlıtuğ'un aşçılık eğitimi için bir süreliğine İngiltere'ye gitmişti.