04 Mart 2025, Salı
Kıvanç Tatlıtuğ'un eşi Başak Dizer sosyal medyayı salladı! İşte Londra paylaşımları...
Özel hayatlarını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Başak Dizer ile Kıvanç Tatlıtuğ çifti, geçtiğimiz aylarda bir süreliğine İngiltere'ye gitmişti. Kısa bir süre önce yurda dönen ünlü çiftten Dizer, Londra'da geçirdikleri keyifli anlara dair kareleri sosyal medya hesabından paylaştı. Ünlü ismin yayınladığı aile pozları kısa sürede gündem oldu.
Giriş Tarihi: 04.03.2025 10:23 Güncelleme Tarihi: 04.03.2025 10:23