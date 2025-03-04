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Kıvanç Tatlıtuğ'un eşi Başak Dizer sosyal medyayı salladı! İşte Londra paylaşımları...

Özel hayatlarını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Başak Dizer ile Kıvanç Tatlıtuğ çifti, geçtiğimiz aylarda bir süreliğine İngiltere'ye gitmişti. Kısa bir süre önce yurda dönen ünlü çiftten Dizer, Londra'da geçirdikleri keyifli anlara dair kareleri sosyal medya hesabından paylaştı. Ünlü ismin yayınladığı aile pozları kısa sürede gündem oldu.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 04.03.2025 10:23 Güncelleme Tarihi: 04.03.2025 10:23
Kıvanç Tatlıtuğ’un eşi Başak Dizer sosyal medyayı salladı! İşte Londra paylaşımları...

2026 yılında evlenen oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ile stil danışmanı Başak Dizer çifti, 2022 yılında da oğulları Kurt Efe'yi kucaklarına almıştı.

Kıvanç Tatlıtuğ’un eşi Başak Dizer sosyal medyayı salladı! İşte Londra paylaşımları...

LONDRA'DA AŞÇILIK EĞİTİMİ ALDI

Özel hayatlarını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ünlü çift, geçtiğimiz aylarda Kıvanç Tatlıtuğ'un aşçılık eğitimi için bir süreliğine İngiltere'ye gitmişti.

Kıvanç Tatlıtuğ’un eşi Başak Dizer sosyal medyayı salladı! İşte Londra paylaşımları...

Kısa bir süre önce yurda dönen Tatlıtuğ ailesinden Başak Dizer, eşi Kıvanç Tatlıtuğ ve oğlu Kurt Efe ile Londra'da geçirdikleri keyifli anlara dair kareleri sosyal medya hesabından paylaştı.

Kıvanç Tatlıtuğ’un eşi Başak Dizer sosyal medyayı salladı! İşte Londra paylaşımları...

"LONDRA" NOTUYLA PAYLAŞTI

Başak Dizer, paylaşımına "Kasım, aralık, ocak... Londra" notunu düştü.

Kıvanç Tatlıtuğ’un eşi Başak Dizer sosyal medyayı salladı! İşte Londra paylaşımları...

Ünlü ismin yayınladığı aile pozlarında Kıvanç Tatlıtuğ ve Kurt Efe'nin keyifli hali dikkat çekti.

Kıvanç Tatlıtuğ’un eşi Başak Dizer sosyal medyayı salladı! İşte Londra paylaşımları...

Baba- oğulun pozuna "Maşallah", "Örnek aile" gibi yorumlar geldi.

Kıvanç Tatlıtuğ’un eşi Başak Dizer sosyal medyayı salladı! İşte Londra paylaşımları...

Dizer'in pozlarına ise bazı sosyal medya kullanıcılarından "Asalet", "Tek kelimeyle muhteşem", "Duru güzellik" gibi yorumlar geldi.

Kıvanç Tatlıtuğ’un eşi Başak Dizer sosyal medyayı salladı! İşte Londra paylaşımları...

Başak Dizer