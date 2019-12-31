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EDHO’nun İlyas’ı Ozan Akbaba yeni yıl paylaşımıyla herkesi güldürdü!
2020 yılına girmeye saatler kala ünlü isimler de sosyal medya hesapların yaptıkları paylaşımlarla yeni yıl mesajlarını paylaştı. Kim ailesiyle kimi tek başına fotoğraflarıyla paylaşım yaparken en beğenilen paylaşım Ozan Akbaba'dan geldi. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da İlyas karakterine hayat veren Ozan Akbaba eşi ve oğlu ile yaptığı paylaşımla takipçilerini güldürdü. Akbaba'nın paylaşımı büyük ilgi görürken çok sayıda beğeni de aldı. İşte ünlü isimlerde yeni yıl mesajları...
Giriş Tarihi: 31.12.2019 16:46 Güncelleme Tarihi: 31.12.2019 16:54
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