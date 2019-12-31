EDHO’nun İlyas’ı Ozan Akbaba yeni yıl paylaşımıyla herkesi güldürdü!

BUSE TERİM

2019'da paylaştığım fotoğraflar arasında en çok beğeni alan kareler bunlar olmuş.. Nasıl bir seneydi? Kayıpların olduğu, hayatın farklı dersler öğrettiği, biraz yorucu, biraz tempolu, ama genelinde "şükür" dedirten bir yıldı aslında.. 2020 bu platformda daha güzel anlar biriktireceğim, sizinle güzellikleri, iyilikleri, sevinçleri ve mutlulukları paylaşacağım bir yıl olur inşallah...