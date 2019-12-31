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EDHO’nun İlyas’ı Ozan Akbaba yeni yıl paylaşımıyla herkesi güldürdü!

2020 yılına girmeye saatler kala ünlü isimler de sosyal medya hesapların yaptıkları paylaşımlarla yeni yıl mesajlarını paylaştı. Kim ailesiyle kimi tek başına fotoğraflarıyla paylaşım yaparken en beğenilen paylaşım Ozan Akbaba'dan geldi. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da İlyas karakterine hayat veren Ozan Akbaba eşi ve oğlu ile yaptığı paylaşımla takipçilerini güldürdü. Akbaba'nın paylaşımı büyük ilgi görürken çok sayıda beğeni de aldı. İşte ünlü isimlerde yeni yıl mesajları...

Giriş Tarihi: 31.12.2019 16:46 Güncelleme Tarihi: 31.12.2019 16:54
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EDHO’nun İlyas’ı Ozan Akbaba yeni yıl paylaşımıyla herkesi güldürdü!

FAHRİYE EVCEN

Looking at & welcoming 2020…

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EDHO’nun İlyas’ı Ozan Akbaba yeni yıl paylaşımıyla herkesi güldürdü!

ARAS BULUT İYNEMLİ

2019'un son günü / The last day of 2019

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EDHO’nun İlyas’ı Ozan Akbaba yeni yıl paylaşımıyla herkesi güldürdü!

OKTAY KAYNARCA

Ondokuz'dan yirmiye... Her son bir başlangıç...

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EDHO’nun İlyas’ı Ozan Akbaba yeni yıl paylaşımıyla herkesi güldürdü!

BUSE TERİM

2019'da paylaştığım fotoğraflar arasında en çok beğeni alan kareler bunlar olmuş.. Nasıl bir seneydi? Kayıpların olduğu, hayatın farklı dersler öğrettiği, biraz yorucu, biraz tempolu, ama genelinde "şükür" dedirten bir yıldı aslında.. 2020 bu platformda daha güzel anlar biriktireceğim, sizinle güzellikleri, iyilikleri, sevinçleri ve mutlulukları paylaşacağım bir yıl olur inşallah...

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EDHO’nun İlyas’ı Ozan Akbaba yeni yıl paylaşımıyla herkesi güldürdü!

VOLKAN BAHÇEKAPILI

Mutlu yıllar