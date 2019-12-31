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Hercai’nin yıldızı Ebru Şahin'den yeni yıl için anlamlı kutlama
Hercai dizisinde canlandırdığı Reyyan karakteriyle son yılların en başarılı oyuncularından olan Ebru Şahin, hayranlarının yeni yılını kutladı. Ebru Şahin başarılı oyunculuğuyla adından söz ettirirken, güzelliğiyle de dikkat çekti. Her seferinde oyunculuk kariyeri için çok çalıştığını dile getiren Şahin'den hayranlarına anlamlı yeni yıl mesajı geldi.
Giriş Tarihi: 31.12.2019 13:54 Güncelleme Tarihi: 31.12.2019 13:59
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