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Hercai’nin yıldızı Ebru Şahin'den yeni yıl için anlamlı kutlama

Hercai dizisinde canlandırdığı Reyyan karakteriyle son yılların en başarılı oyuncularından olan Ebru Şahin, hayranlarının yeni yılını kutladı. Ebru Şahin başarılı oyunculuğuyla adından söz ettirirken, güzelliğiyle de dikkat çekti. Her seferinde oyunculuk kariyeri için çok çalıştığını dile getiren Şahin'den hayranlarına anlamlı yeni yıl mesajı geldi.

Giriş Tarihi: 31.12.2019 13:54 Güncelleme Tarihi: 31.12.2019 13:59
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Hercai’nin yıldızı Ebru Şahin'den yeni yıl için anlamlı kutlama

Hercai dizisinin yıldızı Ebru Şahin, hayranlarının yeni yılını anlamlı bir mesajla kutladı.

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Hercai’nin yıldızı Ebru Şahin'den yeni yıl için anlamlı kutlama

2019'un en iyi çıkış yapan kadın dizi oyuncusu olan ve yıldızı giderek parlayan Ebru Şahin, hayranlarının yeni yılını anlamlı bir mesajla kutladı.

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Hercai’nin yıldızı Ebru Şahin'den yeni yıl için anlamlı kutlama

Yaptığı her konuşmasında oyunculuk kariyeri için çok çalıştığını, içindeki oyunculuk tutkusundan vazgeçmediğini dile getiren güzel oyuncudan hayranlarına anlamlı yeni yıl mesajı geldi. İşte Ebru Şahin'in o mesajı...

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Hercai’nin yıldızı Ebru Şahin'den yeni yıl için anlamlı kutlama

"CESARET DİLİYORUM"

"Yeni yılda herkese aşk, sağlık, mutluluk ve hayallerinden peşinden gidecek cesaret diliyorum. Hepinizin yeni yılı kutlu olsun"

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Hercai’nin yıldızı Ebru Şahin'den yeni yıl için anlamlı kutlama

Ebru Şahin Hercai dizisindeki Reyyan karakteriyle bir kez daha sosyal medyayı sallayan isim oldu. ATV'nin rekortmen dizilerinden biri olan Hercai'nin yeni bölümü sonrası gündem Reyyan karakterine hayat veren Ebru Şahin oldu.