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Serenay Sarıkaya sesiyle kendine hayran bıraktı! O Ses Türkiye Yılbaşı Özel'de Serenay Sarıkaya'nın söylediği şarkı

O Ses Yılbaşı Özel Programı'na katılan güzel oyuncu Serenay Sarıkaya, performansıyla herkesi kendine hayran bıraktı! Güzelliğinin yanı sıra sesiyle de dikkat çeken Serenay Sarıkaya, O Ses Yılbaşı Özel Programı konukları arasında bulunuyor. O Ses Türkiye tanıtım fragmanında Serenay Sarıkaya'yı gören hayranları, programı heyecanla bekliyordu. Sesiyle de dikkat çeken güzel oyuncunun söylediği şarkı ise büyük merak konusu oldu. Paylaştığı fotoğraflar, attığı her adım ile sevenlerine örnek olan Serenay Sarıkaya, O Ses Türkiye Yılbaşı Özel Programı'nda sergilediği performansla herkesi mest etti. Peki Serenay Sarıkaya nereli? İşte başta Serenay Sarıkaya olmak üzere ünlülerin memleketleri....

Giriş Tarihi: 31.12.2019 19:10 Güncelleme Tarihi: 31.12.2019 19:15
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Serenay Sarıkaya sesiyle kendine hayran bıraktı! O Ses Türkiye Yılbaşı Özel'de Serenay Sarıkaya'nın söylediği şarkı

15 yaşındayken katıldığı bir güzellik yarışmasında jüri özel ödülünü alan Serenay Sarıkaya, aynı yıllarda Plajda adlı bir sinema filminde rol alarak oyunculuğa adım attı. Ekranların aranan ismi haline gelen Serenay Sarıkaya, O Ses Yılbaşı Özel programıyla milyonları ekran başına kilitleyecek. Siyah derin yırtmaçlı elbisesi ile göz dolduracak olan Serenay Sarıkaya'nın söylediği şarkı ve güçlü sesi herkesi mest edecek.

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Serenay Sarıkaya sesiyle kendine hayran bıraktı! O Ses Türkiye Yılbaşı Özel'de Serenay Sarıkaya'nın söylediği şarkı

Serenay Sarıkaya'nın O Ses Türkiye performansı izleyiciler tarafından heyecanla bekleniliyor. O Ses Türkiye yılbaşı özel programı konukları arasında Serenay Sarıkaya'da bulunuyor.

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Serenay Sarıkaya sesiyle kendine hayran bıraktı! O Ses Türkiye Yılbaşı Özel'de Serenay Sarıkaya'nın söylediği şarkı

Sarıkaya'nın yarışmada söylediği şarkı da merak konusu haline geldi. Güzel oyuncu rol aldığı Alice Harikalar Diyarında müzikalinden bir şarkıyı seslendiriyor. Haberimiz içerisinden söz ve müziği başarılı sanatçı Nil Karaibrahimgil'e ait olan şarkı ile ilgili detayları öğrenebilirsiniz.

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Serenay Sarıkaya sesiyle kendine hayran bıraktı! O Ses Türkiye Yılbaşı Özel'de Serenay Sarıkaya'nın söylediği şarkı

SERENAY SARIKAYA O SES TÜRKİYE YILBAŞI ÖZEL PROGRAMINDA!

O Ses Türkiye yılbaşı özel programı konukları arasında Serenay Sarıkaya'da bulunuyor. Başarılı oyuncunun sesinin güzelliği rol aldığı Medcezir dizisinde söylediği şarkılar ile keşfedilmişti

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Serenay Sarıkaya sesiyle kendine hayran bıraktı! O Ses Türkiye Yılbaşı Özel'de Serenay Sarıkaya'nın söylediği şarkı

Yarışmanın fragmanını izleyen izleyiciler sosyal medya hesapları üzerinden Sarıkaya ile ilgili övgü dolu mesajlar yayınladılar. Sarıkaya'nın yarışmada söylediği şarkı da merak konusu haline geldi. Güzel oyuncu rol aldığı Alice Harikalar Diyarında müzikalinden bir şarkıyı seslendiriyor. İşte Nil Karaibrahimgil'in yazdığı şarkının sözleri….