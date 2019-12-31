Serenay Sarıkaya sesiyle kendine hayran bıraktı! O Ses Türkiye Yılbaşı Özel'de Serenay Sarıkaya'nın söylediği şarkı

O Ses Yılbaşı Özel Programı'na katılan güzel oyuncu Serenay Sarıkaya, performansıyla herkesi kendine hayran bıraktı! Güzelliğinin yanı sıra sesiyle de dikkat çeken Serenay Sarıkaya, O Ses Yılbaşı Özel Programı konukları arasında bulunuyor. O Ses Türkiye tanıtım fragmanında Serenay Sarıkaya'yı gören hayranları, programı heyecanla bekliyordu. Sesiyle de dikkat çeken güzel oyuncunun söylediği şarkı ise büyük merak konusu oldu. Paylaştığı fotoğraflar, attığı her adım ile sevenlerine örnek olan Serenay Sarıkaya, O Ses Türkiye Yılbaşı Özel Programı'nda sergilediği performansla herkesi mest etti. Peki Serenay Sarıkaya nereli? İşte başta Serenay Sarıkaya olmak üzere ünlülerin memleketleri....