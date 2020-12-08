Reklamı Kapat<\/div>',t.prepend(i)));AdDev.GetAllBidResponses();y(n.sourceAgnosticLineItemId)}function tt(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&waitForMasthead!=null&&(waitForMasthead=0,waitForMastheadWorkedBefore=1)}function it(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&(waitForMastheadViewablePixel=$("header").length>0?250*(n.inViewPercentage/100)-$("header").height():250*(n.inViewPercentage/100))}function rt(){function r(){return window.pageYOffset!==undefined?window.pageYOffset:(document.documentElement||document.body.parentNode||document.body).scrollTop}function u(n){clearInterval(t);var r=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode.parentNode,u=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode;r.style.cssText="z-index: 99999;";u.style.cssText="width: 100%; display: -webkit-flex; display: flex; -webkit-justify-content: center; justify-content: center; background-color: rgba(0, 0, 0, 0.5); position: fixed; top: 0; left: 50%; -webkit-transform: translateX(-50%); transform: translateX(-50%);";setTimeout(function(){r.removeAttribute("style");u.removeAttribute("style")},(i-n)*250)}function f(){n+=1;n>=i&&clearInterval(t);r()>100&&u(n)}$(".slot_control").remove();var t=setInterval(f,250),n=0,i=20}function u(n){var i,t;if(n!=null&&n!=undefined&&n.length>0){for(i="",t=0;t
0){for(t=0;t
08 Aralık 2020, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri EDHO'nun Behzat'ı Emir Benderlioğlu'nun eşi bakın kim çıktı! Meğerse gözümüzün önündeymiş EDHO'nun Behzat'ı Emir Benderlioğlu'nun eşi bakın kim çıktı! Meğerse gözümüzün önündeymiş ATV'nin fenomen hale gelen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da (EDHO) heyecan devam ederken dizinin oyuncuları, seyirciler tarafından mercek altına alınıyor. EDHO dizisinde Façalı karakterine hayat veren Emir Benderlioğlu en çok ilgi çeken oyunculardan birisi. Behzat karakteriyle özdeşleşen Emir Benderlioğlu'nun özel hayatı hayranları tarafından araştırılıyor. Ünlü oyuncunun eşinin kim olduğunu öğrenenlerse 'gözümüzün önündeymiş' yorumunu yapıyor. İşte EDHO'nun Behzat'ı Emir Benderlioğlu'nun herkesi şaşırtan eşi... Giriş Tarihi: 08.12.2020 05:22 Güncelleme Tarihi: 08.12.2020 05:26
ATV'nin fenomen dizisi EDHO'da gösterdiği başarılı performansla gündeme oturan Emir Benderlioğlu, Behzat Façalı rolüyle diziye damga vurmaya devam ediyor. Ünlü oyuncunun eşinin de oyuncu olması herkesi şaşkına çeviriyor. İşte Emir Benderlioğlu ve diğer ünlü isimlerin hayat arkadaşları...
GALERİ DEVAM EDİYOR İşte diğer ünlü isimlerin eşleri ve sevgilileri...
Tolga Sarıtaş'ın gizemli sevgilisi ortaya çıktı. Çıkan haberler sonrası sessizliğini koruyan Tolga Sarıtaş, Söz dizisinin setinden kalan zamanlarında İzmir'e gidiyor. Tolga Sarıtaş'ın İzmir-İstanbul arasındaki seyahatlarının sebebi ise gizemli sevgilisi çıktı.
Tolga Sarıtaş'ın İzmir'de yaşayan sevgilisinin kim olduğu da ortaya çıktı. Posta'dan Eylem İpek Şafak'ın haberine göre söz konusu gizemli kadın; Zeynep Mayruk.
ZEYNEP MAYRUK KİMDİR?
Zeynep Mayruk, 1989 yılında İzmir'de doğdu. İlk moda dersini Saint Charles Lisesi'nde, Chicago' da aldı.
2006 yılında Saint Charles Lisesi' nden mezun olduktan sonra Türkiye' ye geri döndü ve İzmir Ekonomi Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Moda Tasarımı bölümünde eğitim hayatına devam etti. 2012 yılında bu bölümden mezun oldu.
2012 yılında İzmir Ekonomi Üniversitesi' nden mezun olduktan sonra akademik hayatına Londra Central Saint Martins' de devam etti ve burada 6 farklı sertifika programını bitirdi.
2013 yılında kendi adı altında Zeynep Mayruk markasını yarattı, şimdi ise Haute Couture tasarımlarını ve hazır giyim kıyafetlerinin üretimlerini sürdürmektedir.