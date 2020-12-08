EDHO'nun Behzat'ı Emir Benderlioğlu'nun eşi bakın kim çıktı! Meğerse gözümüzün önündeymiş

ATV'nin fenomen hale gelen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da (EDHO) heyecan devam ederken dizinin oyuncuları, seyirciler tarafından mercek altına alınıyor. EDHO dizisinde Façalı karakterine hayat veren Emir Benderlioğlu en çok ilgi çeken oyunculardan birisi. Behzat karakteriyle özdeşleşen Emir Benderlioğlu'nun özel hayatı hayranları tarafından araştırılıyor. Ünlü oyuncunun eşinin kim olduğunu öğrenenlerse 'gözümüzün önündeymiş' yorumunu yapıyor. İşte EDHO'nun Behzat'ı Emir Benderlioğlu'nun herkesi şaşırtan eşi...

Giriş Tarihi: 08.12.2020 05:22 Güncelleme Tarihi: 08.12.2020 05:26 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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