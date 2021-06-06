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Aleyna Kalaycıoğlu'nun annesi kimdir? Zuhal Kalaycıoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli? Instagram hesabı...
Aleyna Kalaycıoğlu'nun annesi kimdir? Sorusunun yanıtı araştırılan konular arasında yer alıyor. TV8 ekranlarının heyecanla takip edilen yarışma programı Survivor 2021'de sular durulmuyor. Aleyna Kalaycıoğlu ve Ayşe Yüksel arasında yaşanan tartışma yarışmanın sınırlarını aştı. Ailelerin sosyal medyada yazdıkları sonrasında Acun Ilıcalı'dan uyarı geldi. İşte, Aleyna Kalaycıoğlu'nun annesi kimdir? Zuhal Kalaycıoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli? Instagram hesabı...
Giriş Tarihi: 06.06.2021 15:57
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