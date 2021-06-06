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Haberler Galeri Aleyna Kalaycıoğlu'nun annesi kimdir? Zuhal Kalaycıoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli? Instagram hesabı...

Aleyna Kalaycıoğlu'nun annesi kimdir? Zuhal Kalaycıoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli? Instagram hesabı...

Aleyna Kalaycıoğlu'nun annesi kimdir? Sorusunun yanıtı araştırılan konular arasında yer alıyor. TV8 ekranlarının heyecanla takip edilen yarışma programı Survivor 2021'de sular durulmuyor. Aleyna Kalaycıoğlu ve Ayşe Yüksel arasında yaşanan tartışma yarışmanın sınırlarını aştı. Ailelerin sosyal medyada yazdıkları sonrasında Acun Ilıcalı'dan uyarı geldi. İşte, Aleyna Kalaycıoğlu'nun annesi kimdir? Zuhal Kalaycıoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli? Instagram hesabı...

Giriş Tarihi: 06.06.2021 15:57
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Aleyna Kalaycıoğlu'nun annesi kimdir? Zuhal Kalaycıoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli? Instagram hesabı...

Aleyna Kalaycıoğlu'nun annesi kimdir? Zuhal Kalaycıoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Survivor 2021'de aileler arasında yaşanan tartışmalar sonrasında Acun Ilıcalı iki yarışmacıya uyarıda bulundu. Aleyna Kalaycıoğlu ve Ayşe Yüksel'in tartışması sonrasında gelen uyarı kafaları karıştırdı. İki isimde yeni bölümde aileleriyle iletişim kurarak son kararlarını verecek. Gelişmeleri merak eden hayranları ise heyecanla takibini sürdürüyor. İşte, Aleyna Kalaycıoğlu'nun annesi kimdir? Zuhal Kalaycıoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli? Instagram hesabı...

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Aleyna Kalaycıoğlu'nun annesi kimdir? Zuhal Kalaycıoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli? Instagram hesabı...

Ailelerin herhangi bir şekilde Survivor ile ilgili konulara girmemesi konusunda yarışmacıları uyardıklarını dile getiren Acun Ilıcalı; "İki yarışmacımızın aileleriyle ilgili bir sorunumuz var ve bu sorunu sizinle paylaşmam gerekiyor. Survivor tarihinde ilk defa aileler fazlasıyla bu işin içinde. Bundan son derece rahatsızız. Aileler iki yarışmacımızın ailesi bu konuda bizi üzecek şekilde sosyal medyada aktifler. Kızları, erkekleri isteyerek buraya katıldı herkesin. Biz aileleri yarışmaya almadık. Biz sizi aldık yarışmaya. Bir tanesinin ailesi de yarışmadan ayrılmasını istiyor. Bu iki yarışmacıya aileleriyle görüşme hakkı vereceğim. Rica ederim bizi ve yarışmamızı rahat bıraksınlar" Acun Ilıcalı daha sonra merak edilen o iki ismi açıkladı.

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Aleyna Kalaycıoğlu'nun annesi kimdir? Zuhal Kalaycıoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli? Instagram hesabı...

Acun Ilıcalı, "Birinci yarışmacımız Aleyna. Aleyna ben senin aileni açıkçası burada gördüm. Pırlanta gibi insanlar, çok yüksek bir gerilim var. Annen bizi arıyor. Kızımın yarışmadan ayrılmasını istiyorum diyor. Annenle konuş.

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Aleyna Kalaycıoğlu'nun annesi kimdir? Zuhal Kalaycıoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli? Instagram hesabı...

Survivor Aleyna'nın annesi Zuhal Kalaycıoğlu sosyal medyadan yaptığı açıklamalarla adından söz ettiriyor. Zuhal Kalaycıoğlu'nun ''Evlatlarım benim kırmızı çizgim...Günlerdir Cansu'ya ve bana huzur vermeyen çok çirkin söylemlerde bulunan Ayşe'nin anne ve babasını esefle kınıyorum'' açıklaması ardından Aleyna Kalaycıoğlu da "ailem benim kırmızı çizgim." açıklamasında bulundu.

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Aleyna Kalaycıoğlu'nun annesi kimdir? Zuhal Kalaycıoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli? Instagram hesabı...

ZUHAL KALAYCIOĞLU HAKKINDA

Acun Ilıcalı'nın da uyarısı ardından Aleyna Kalaycıoğlu'nun annesi merak edildi. Survivor Aleyna Kalaycıoğlu'nun annesi Zuhal Kalaycıoğlu'dur. Zuhal Kalaycıoğlu 1 Eylül 1977 yılında doğmuştur. Survivor Aleyna'nın annesi 41 yaşındadır. Yalova'lı olan Zuhal Kalaycıoğlu İstanbul'da yaşamaktadır.