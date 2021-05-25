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EDHO'da Hızır kolları sıvadı! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 196. bölümünde düşmanı yok etme planı!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 196. bölümüyle bu akşam ekranlara gelecek. ATV ekranlarının fenomen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın bir önceki bölümün final sahnesinde Hızır Ali ve Didem'e yapılan silahlı saldırı sonucunda Didem hayatını kaybetmişti. Hızır Ali ise yoğun bakıma alınmıştı. Didem'in ölümünün ardınıdan Hızır düşmanlarını yok etmek için kollarını sıvıyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 196. bölümüyle 25 Mayıs Salı akşamı saat 20.00'de seyircisiyle buluşacak.

Giriş Tarihi: 25.05.2021 15:49
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EDHO'da Hızır kolları sıvadı! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 196. bölümünde düşmanı yok etme planı!

Hızır Ali'ye ve Didem'e yapılan saldırının ardından ortalık karışıyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın bu akşam ekranlara gelecek yeni bölümünde neler yaşanacağı, dizinin hayranları tarafından araştırılıyor. Birer birer sevdiklerini toprağa veren Hızır Çakırbeyli, oğlu ve gelinine yapılan saldırının ardından düşmanlarını yok etmek için kolları sıvıyor. Heyecan dolu bölümüyle seyircinin karşısına çıkacak Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni bölümüne dair merak edilenlere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 196. bölüm fragmanı ve yeni bölümden ipuçları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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EDHO'da Hızır kolları sıvadı! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 196. bölümünde düşmanı yok etme planı!

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 196. BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Takipçileriyle 196'ncı randevusuna çıkacak olan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın bu akşam ekranlara gelecek yeni bölümünde olaylar şöyle gelişecek:

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EDHO'da Hızır kolları sıvadı! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 196. bölümünde düşmanı yok etme planı!

Hızır Çakırbeyli'nin düşmanlarıyla verdiği savaş devam eder. Birer birer sevdiklerini toprağa veren Hızır Çakırbeyli'yi yine zor günler beklemektedir. Hızır Ali'nin düğün gününde saldırıya uğramasıyla büyük üzüntü yaşayan Çakırbeyli ailesi, Didem'in ölüm haberini alır. Haşmet Façalı ise kızının öcünü almak ister ve saldırının arkasındaki isim olan Rıdvan'ın mekanı basar.

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EDHO'da Hızır kolları sıvadı! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 196. bölümünde düşmanı yok etme planı!

Evlat acısıyla deliye dönen ve Rıdvan'ın adamlarını tek tek vuran Haşmet Façalı, yediği kurşunla ölümle burun buruna gelir. Gelinini Didem'i kaybeden Hızır Çakırbeyli, dostu Haşmet Façalı'yı da kaybetmek istemez.

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EDHO'da Hızır kolları sıvadı! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 196. bölümünde düşmanı yok etme planı!

Yaşananlarının üzüntüsünü yaşayan Hızır'ı mutlu edecek haber gelir. Hızır Ali'nin hayata tutunmasıyla bir nebze de olsa yüreğine su serpilen Hızır Çakırbeyli için düşmanın karşısına çıkma zamanı gelmiştir.