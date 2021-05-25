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EDHO'da Hızır kolları sıvadı! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 196. bölümünde düşmanı yok etme planı!
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 196. bölümüyle bu akşam ekranlara gelecek. ATV ekranlarının fenomen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın bir önceki bölümün final sahnesinde Hızır Ali ve Didem'e yapılan silahlı saldırı sonucunda Didem hayatını kaybetmişti. Hızır Ali ise yoğun bakıma alınmıştı. Didem'in ölümünün ardınıdan Hızır düşmanlarını yok etmek için kollarını sıvıyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 196. bölümüyle 25 Mayıs Salı akşamı saat 20.00'de seyircisiyle buluşacak.