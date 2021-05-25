EDHO'da Hızır kolları sıvadı! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 196. bölümünde düşmanı yok etme planı!

Hızır Ali'ye ve Didem'e yapılan saldırının ardından ortalık karışıyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın bu akşam ekranlara gelecek yeni bölümünde neler yaşanacağı, dizinin hayranları tarafından araştırılıyor. Birer birer sevdiklerini toprağa veren Hızır Çakırbeyli, oğlu ve gelinine yapılan saldırının ardından düşmanlarını yok etmek için kolları sıvıyor. Heyecan dolu bölümüyle seyircinin karşısına çıkacak Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni bölümüne dair merak edilenlere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 196. bölüm fragmanı ve yeni bölümden ipuçları...