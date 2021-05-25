25 Mayıs 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri İktidar savaşı başlıyor! Harzemşah Sarayı karışacak! ATV Bozkır Arslanı Celaleddin 2. bölüm fragmanı heyecan yarattı

İktidar savaşı başlıyor! Harzemşah Sarayı karışacak! ATV Bozkır Arslanı Celaleddin 2. bölüm fragmanı heyecan yarattı

Bozkır Arslanı Celaleddin ilk bölümüyle nefesleri kesti. Dizinin ilk bölümünde Şehzade Celaleddin ve Cengiz Han'ın ilk kez karşı karşıya geldi. Celaleddin, Moğolları karşısına almayı göze alarak Kutlu Bike'yi Cengiz Han'ın kampından kaçırdı. Dizinin heyecanla beklenen ikinci bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölümde Cengiz Han'ın ajanı Kutlu Bike harekete geçecek. Harzemşah Sarayı'nda iktidar savaşı başlayacak. Bozkır Arslanı Celaleddin 2. bölüme dair merak edilenlere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. İşte Bozkır Arslanı Celaleddin 2. bölüm fragmanı ve yeni bölümden ipuçları...

Giriş Tarihi: 25.05.2021 15:30
  • 1
  • 15
İktidar savaşı başlıyor! Harzemşah Sarayı karışacak! ATV Bozkır Arslanı Celaleddin 2. bölüm fragmanı heyecan yarattı

Bozkır Arslanı Celaleddin 2. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. ATV ekranlarının yeni dizisi Bozkır Arslanı Celaleddin'in 2. bölümü izleyiciyi ekran başına kilitleyecek. Yeni tanıtımda Harzemşah Sarayı'nda iktidar savaşının başlayacağı sinyalleri verildi. Kutlu Bike'nin hamlesi Türkan Hatun'u hiç istemediği bir çıkış yapmak zorunda bırakacak. Peki, Bozkır Arslanı Celaleddin 2. bölümde neler olacak? İşte Bozkır Arslanı Celaleddin 2. bölüm fragmanı...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 15
İktidar savaşı başlıyor! Harzemşah Sarayı karışacak! ATV Bozkır Arslanı Celaleddin 2. bölüm fragmanı heyecan yarattı

BOZKIR ARSLANI CELALEDDİN 2. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Yeni tarihi dizi 'Bozkır Arslanı Celaleddin', Cuma akşamı 20.00'de ikinci bölümüyle ATV'de sevenlerinin karşısına çıkacak. Dizinin ikinci bölüm fragmanı yayınlandı.

  • 3
  • 15
İktidar savaşı başlıyor! Harzemşah Sarayı karışacak! ATV Bozkır Arslanı Celaleddin 2. bölüm fragmanı heyecan yarattı

'Bozkır Arslanı Celaleddin'in ikinci bölümünde olaylar şöyle gelişecek:

Harzemşah sarayında iktidar savaşları kızışırken, Celaleddin'in kurtardığı Kutlu Bike'nin Cengiz Han'ın ajanı olduğu ortaya çıkıyor. Celâlettin'in saraya Kutlu Bike ile dönmesi herkeste endişe yaratır.

  • 4
  • 15
İktidar savaşı başlıyor! Harzemşah Sarayı karışacak! ATV Bozkır Arslanı Celaleddin 2. bölüm fragmanı heyecan yarattı

Bu durumun Cengiz Han'a açıkça savaş ilan etmek olduğunu düşünen ve Celaleddin'in emrine karşı gelerek elçilik kafilesine katılmasına sinirlenen Sultan Aleaddin, Celaleddini'in zindana atılmasını emreder.

  • 5
  • 15
İktidar savaşı başlıyor! Harzemşah Sarayı karışacak! ATV Bozkır Arslanı Celaleddin 2. bölüm fragmanı heyecan yarattı

Tüm bu gelişmeler sarayda derin çatlaklar oluşturur. Cengiz Han'ın ajanı olan Kutlu Bike, ilk vazifesini yerine getirir. Kutlu Bike'nin hamlesi Türkan Hatun'u hiç istemediği bir çıkış yapmak zorunda bırakır.