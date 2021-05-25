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İktidar savaşı başlıyor! Harzemşah Sarayı karışacak! ATV Bozkır Arslanı Celaleddin 2. bölüm fragmanı heyecan yarattı
Bozkır Arslanı Celaleddin ilk bölümüyle nefesleri kesti. Dizinin ilk bölümünde Şehzade Celaleddin ve Cengiz Han'ın ilk kez karşı karşıya geldi. Celaleddin, Moğolları karşısına almayı göze alarak Kutlu Bike'yi Cengiz Han'ın kampından kaçırdı. Dizinin heyecanla beklenen ikinci bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölümde Cengiz Han'ın ajanı Kutlu Bike harekete geçecek. Harzemşah Sarayı'nda iktidar savaşı başlayacak. Bozkır Arslanı Celaleddin 2. bölüme dair merak edilenlere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. İşte Bozkır Arslanı Celaleddin 2. bölüm fragmanı ve yeni bölümden ipuçları...