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Sevcan Yaşar’ı darbeden Sermiyan Midyat’ın cezası belli oldu!
Birlikte yaşadığı sevgilisi Sevcan Yaşar'ı darp ve tehdit eden Sermiyan Midyat hakkında dava açılmıştı. 3 ayrı suçtan 8 yıla hapsi istenen Midyat hakkında karar çıktı. Sermiyan Midyat, haksız tahrik altında 'Kasten yaralama' suçundan 1.120 TL adli para cezasına çarptırılırken aynı davada 'Kasten yaralama' suçundan 1 yıla kadar hapsi istenen Sevcan Yaşar'ın da, 1.120 TL adli para cezasına çarptırılmasına karar verildi.
Giriş Tarihi: 25.05.2021 16:11
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