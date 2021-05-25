Sevcan Yaşar’ı darbeden Sermiyan Midyat’ın cezası belli oldu!

TEHDİT ETTİĞİ BELİRTİLDİ

Sermiyan Midyat'ın müşteki sanık Sevcan Yaşar'ı, 'Sen benim düşmanımsın bundan sonra. Yapabileceğim bütün kötülükleri yapacağım. Seninle aynı sektördeyiz iş bulamayacaksın' ve 'Bak ben seni evden döve döve nasıl çıkarıyorum' diyerek tehdit ettiği ve Yaşar'ın çığlıklarla komşulardan yardım istediği belirtilirken, Yaşar'ın polisi araması üzerine polisin eve gittiği ve Midyat'ın karakolda da Yaşar'a yönelik, 'Senin cesedin çıkacak buradan' sözleri ile tehdit ettiği aktarıldı.