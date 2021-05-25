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Sevcan Yaşar’ı darbeden Sermiyan Midyat’ın cezası belli oldu!

Birlikte yaşadığı sevgilisi Sevcan Yaşar'ı darp ve tehdit eden Sermiyan Midyat hakkında dava açılmıştı. 3 ayrı suçtan 8 yıla hapsi istenen Midyat hakkında karar çıktı. Sermiyan Midyat, haksız tahrik altında 'Kasten yaralama' suçundan 1.120 TL adli para cezasına çarptırılırken aynı davada 'Kasten yaralama' suçundan 1 yıla kadar hapsi istenen Sevcan Yaşar'ın da, 1.120 TL adli para cezasına çarptırılmasına karar verildi.

Giriş Tarihi: 25.05.2021 16:11
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Sevcan Yaşar’ı darbeden Sermiyan Midyat’ın cezası belli oldu!

Eski kız arkadaşı Sevcan Yaşar'ı darp ettiği iddia edilen oyuncu Sermiyan Midyat hakkında, 'Basit yaralama', 'Tehdit' ve 'Hakaret' suçlarından 8 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılırken aynı iddianamede Sevcan Yaşar hakkında da, 'Basit yaralama' suçundan 1 yıla kadar hapis cezası istenmişti.

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Sevcan Yaşar’ı darbeden Sermiyan Midyat’ın cezası belli oldu!

Birlikte yaşadığı ve kendisi gibi oyuncu olan kız arkadaşı Sevcan Yaşar'ı darp ve tehdit ederek hakaretlerde bulunduğu iddia edilen oyuncu Sermiyan Midyat'ın 3 ayrı suçtan 8 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davada karar çıktı. Sermiyan Midyat, haksız tahrik altında 'Kasten yaralama' suçundan 1.120 TL adli para cezasına çarptırılırken aynı davada 'Kasten yaralama' suçundan 1 yıla kadar hapsi istenen Sevcan Yaşar'ın da, aynı suçtan 1.120 TL adli para cezasına çarptırılmasına hükmetti. Sermiyan Midyat, 'Hakaret' ve 'Tehdit' suçlarından ise ayrı ayrı beraat etti.

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Sevcan Yaşar’ı darbeden Sermiyan Midyat’ın cezası belli oldu!

Eski kız arkadaşı Sevcan Yaşar'ı darp ettiği iddia edilen oyuncu Sermiyan Midyat hakkında, 'Basit yaralama', 'Tehdit' ve 'Hakaret' suçlarından 8 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılırken aynı iddianamede Sevcan Yaşar hakkında da, 'Basit yaralama' suçundan 1 yıla kadar hapis cezası istenmişti.

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Sevcan Yaşar’ı darbeden Sermiyan Midyat’ın cezası belli oldu!

YUMRUKLADIĞI VE TEKMELEDİĞİ ANLATILDI

İstanbul Anadolu 25. Asliye Ceza Mahkemesi'nin basit yargılama usulüyle baktığı davada karar çıktı. Mahkemenin verdiği gerekçeli kararda müşteki sanıklar Sevcan Yaşar ve Sermiyan Midyat'ın aynı evde yaşadıkları, 16 Nisan 2020 tarihinde Midyat'ın sebepsiz yere bağırarak Yaşar'a hakaretler savurduğu, 'Bu evden gidemezsin' diyerek tehdit ettiği ve Yaşar'ı kapıdan çıkacağı sırada alınan doktor raporuna göre yaşamsal tehlike yaratmayacak şekilde yerde sürüklediği, yumrukladığı ve tekmelediği anlatıldı.

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Sevcan Yaşar’ı darbeden Sermiyan Midyat’ın cezası belli oldu!

TEHDİT ETTİĞİ BELİRTİLDİ

Sermiyan Midyat'ın müşteki sanık Sevcan Yaşar'ı, 'Sen benim düşmanımsın bundan sonra. Yapabileceğim bütün kötülükleri yapacağım. Seninle aynı sektördeyiz iş bulamayacaksın' ve 'Bak ben seni evden döve döve nasıl çıkarıyorum' diyerek tehdit ettiği ve Yaşar'ın çığlıklarla komşulardan yardım istediği belirtilirken, Yaşar'ın polisi araması üzerine polisin eve gittiği ve Midyat'ın karakolda da Yaşar'a yönelik, 'Senin cesedin çıkacak buradan' sözleri ile tehdit ettiği aktarıldı.