HaberlerGaleriEDHO'da ezber bozacak gelişme! Herkes merak ederken ters köşe geldi! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz hayranları uçacak...
EDHO'da ezber bozacak gelişme! Herkes merak ederken ters köşe geldi! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz hayranları uçacak...
EDHO'da ezber bozacak gelişme! Herkes merak ederken ters köşe geldi! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz hayranları uçacak. ATV ekranlarının heyecanla takip edilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da bombalar arka arkaya geliyor. Salı akşamı 190. bölümüyle ekranlara gelecek EDHO'nun final yapacağı iddialara yönetmen Onur Tan son noktayı koydu. Sevilen birkaç oyuncunun diziden ayrılamasının ardından kulislerde final yapacağı iddiası gündeme gelmişti.
Giriş Tarihi: 15.04.2021 00:18Güncelleme Tarihi: 15.04.2021 00:18