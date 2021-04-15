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EDHO'da ezber bozacak gelişme! Herkes merak ederken ters köşe geldi! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz hayranları uçacak...

EDHO'da ezber bozacak gelişme! Herkes merak ederken ters köşe geldi! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz hayranları uçacak. ATV ekranlarının heyecanla takip edilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da bombalar arka arkaya geliyor. Salı akşamı 190. bölümüyle ekranlara gelecek EDHO'nun final yapacağı iddialara yönetmen Onur Tan son noktayı koydu. Sevilen birkaç oyuncunun diziden ayrılamasının ardından kulislerde final yapacağı iddiası gündeme gelmişti.

Giriş Tarihi: 15.04.2021 00:18 Güncelleme Tarihi: 15.04.2021 00:18
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EDHO'da ezber bozacak gelişme! Herkes merak ederken ters köşe geldi! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz hayranları uçacak...

ATV ekranlarının 6 sezondur heyecanla takip edilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz için final iddiaları kafaları karıştırmıştı. Ancak yönetmen Onur Tan iddialara son noktayı koydu. Oktay Kaynarca, Ozan Akbaba ve Yunus Emre Yıldırımer'in başrollerinde yer aldığı dizide, Ceylan karakterini oynayan Sanem Çelik'in ayrılması gündeme bomba gibi düşmüş ve ardından EDHO'nun final yapacağı iddiası kulislerde dolaşmaya başlamıştı. Dizinin hayranlarının yüreklerine su serpecek açıklamalar ardı ardına geldi. Konuyla ilgili detayları sizler için haberimizde derledik.

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EDHO'da ezber bozacak gelişme! Herkes merak ederken ters köşe geldi! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz hayranları uçacak...

Atv'nin 6 sezondur devam eden ve adeta her hanede aileden biri gibi olan EDHO oyuncuları, 7. sezonda da izleyiciyi ekran başına kilitlmeye devam edecek.

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EDHO'da ezber bozacak gelişme! Herkes merak ederken ters köşe geldi! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz hayranları uçacak...

Müjdeli haberi Yönetmen Onur Tan verdi. Oktay Kaynarca, Ozan Akbaba ve Yunus Emre Yıldırımer'in başrollerinde yer aldığı dizide, önceki hafta Ceylan karakterine hayat veren Sanem Çelik'in ayrılması, izleyenleri çok üzmüştü. Zaten kadın karakterlerin az olduğu diziden güçlü bir kadın oyuncu daha gidince EDHO hayranları bu durumdan pek de memnun olmadı.

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EDHO'da ezber bozacak gelişme! Herkes merak ederken ters köşe geldi! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz hayranları uçacak...

Dizinin yönetmeni Onur Tan ile birlikte Oktay Kaynarca ve Ozan Akbaba bir ödül törenine katıldı. Dizinin başladığından bu yana çok fazla ödül kazandığını hatırlatan Oktay Kaynarca, "Bu bir ekip başarısı. Buradaki ödülü biz sadece kendi başarımızdan dolayı aldığımızı düşünmüyorum. Çaycısından, yapımcısına kadar herkes bu ödülün bence sahibi. Herkesin katkısı var. Onlar adına alacağız" diye konuştu.

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EDHO'da ezber bozacak gelişme! Herkes merak ederken ters köşe geldi! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz hayranları uçacak...

6 sezondur başarılı bir şekilde dizinin yönetmenliğini sürdüren Onur Tan, 7.sezon mesajı da verdi. Birçok dizi hayranı için sürpriz olmayan 7. sezonda da devam edileceğini açıklayan Tan, tüm çalışanlar adına ödülleri aldıklarını hatırlattı.