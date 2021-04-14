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Kurtlar Vadisi'nin Pala'sı Yüksel Arıcı'yı görenler şaştı kaldı

Kurtlar Vadisi yıllar geçse de adından sıkça söz ettiriyor. 2003'te yayın hayatına başlayan efsane dizi Kurtlar Vadisi hayranları diziyle ilgili merak ettiklerini internette aramaya başladı. Kurtlar Vadisi'nde Pala karakteriyle diziye damga vuran Yüksel Arıcı'nın son halini görenle şaştı kaldı. İşte Kurtlar Vadisi'nde Pala karakteriyle adından sıkça söz ettiren daha sonra atv'nin reyting rekortmeni Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) dizisinde rol alan Yüksel Arıcı'nın değişimi…

Giriş Tarihi: 14.04.2021 19:12 Güncelleme Tarihi: 14.04.2021 19:13
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Kurtlar Vadisi'nin Pala'sı Yüksel Arıcı'yı görenler şaştı kaldı

Bir dönemin efsane dizisi Kurtlar Vadisi'nde Pala tiplemesiyle hafızalara kazınan Yüksel Arıcı'nın son hali görenleri şaşırttı. Kurtlar Vadisi'nde Pala karakteriyle adından sıkça söz ettiren daha sonra atv'nin reyting rekortmeni Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde boy gösteren Yüksel Arıcı'nın değişimi şoke etti.

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Kurtlar Vadisi'nin Pala'sı Yüksel Arıcı'yı görenler şaştı kaldı

Başta Yüksel Arıcı olmak üzere bir döneme damga vurmuş isimlerin değişimleri görenleri şaşırtıyor. İşte o isimlerden bazıları...

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Kurtlar Vadisi'nin Pala'sı Yüksel Arıcı'yı görenler şaştı kaldı

Çılgın Bediş dizisinde canlandırdığı 'Kapıcı Abdül' rolü ile tv izleyicisinin hafızasına kazınan Abdülhamit Danışır yıllar sonra ortaya çıktı.

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Kurtlar Vadisi'nin Pala'sı Yüksel Arıcı'yı görenler şaştı kaldı

Geçtiğimiz günlerde Günaydın muhabiri tarafından İstanbul Beşiktaş'ta seyyar satıcılık yaparken görüntülenen Abdülhamit Danışır, "Uzun yıllardır teklif gelmiyor. Ben de ekmeğimin peşine düştüm" dedi.

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Kurtlar Vadisi'nin Pala'sı Yüksel Arıcı'yı görenler şaştı kaldı

Abdülhamit Danışır 'Sarı Mercedes' ve 'Balkan Balkan'ın da aralarında bulunduğu bir çok sinema filminde rol almıştı.