Kurtlar Vadisi'nin Pala'sı Yüksel Arıcı'yı görenler şaştı kaldı

Kurtlar Vadisi yıllar geçse de adından sıkça söz ettiriyor. 2003'te yayın hayatına başlayan efsane dizi Kurtlar Vadisi hayranları diziyle ilgili merak ettiklerini internette aramaya başladı. Kurtlar Vadisi'nde Pala karakteriyle diziye damga vuran Yüksel Arıcı'nın son halini görenle şaştı kaldı. İşte Kurtlar Vadisi'nde Pala karakteriyle adından sıkça söz ettiren daha sonra atv'nin reyting rekortmeni Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) dizisinde rol alan Yüksel Arıcı'nın değişimi…