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Haberler Galeri Atiye hayranları şaşkın... Atiye 3. sezon ne zaman başlayacak? Netflix Atiye 3. sezon fragmanı yayınlandı mı?

Atiye hayranları şaşkın... Atiye 3. sezon ne zaman başlayacak? Netflix Atiye 3. sezon fragmanı yayınlandı mı?

Atiye 3. sezon ne zaman başlayacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Netflix'in başarılı yapımları arasında yer alan Atiye'nin yeni sezonu için gelecek açıklamalar geliyor. Yayınlanan ilk 2 sezonuyla adından bahsettiren dizinin oyuncuları 3. sezon hakkında paylaşımlarını sürdürüyor. İşte, Atiye 3. sezon ne zaman başlayacak? Netflix Atiye 3. sezon fragmanı yayınlandı mı?

Giriş Tarihi: 15.04.2021 00:49 Güncelleme Tarihi: 15.04.2021 00:49
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Atiye hayranları şaşkın... Atiye 3. sezon ne zaman başlayacak? Netflix Atiye 3. sezon fragmanı yayınlandı mı?

Atiye 3. sezon ne zaman başlayacak? Netflix Atiye 3. sezon fragmanı yayınlandı mı? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Milyonlarca hayranı bulunan dizinin yeni sezon hazırlıkları sürüyor. Beren Saat, Melisa Şenolsun ve Mehmet Günsür gibi isimlerin başrolünde yer aldığı dizini fragmanı bekleniyor. Hayranları Netflix tarafından gelecek açıklamaları yakından takip ediyor. İşte, Atiye 3. sezon ne zaman başlayacak? Netflix Atiye 3. sezon fragmanı yayınlandı mı?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Atiye hayranları şaşkın... Atiye 3. sezon ne zaman başlayacak? Netflix Atiye 3. sezon fragmanı yayınlandı mı?

Netflix'in başarılı yapımları arasında yer alan Atiye'nin yeni sezonu için gelecek açıklamalar yakından takip ediliyor. Geçtiğimiz yıl ikinci sezonuyla ekranlara gelen dizinin, yeniden çekimlere başladığı iddia ediliyor. Dizinin başrol oyuncuları yeni sezon hakkında açıklamalarda bulundu.

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Atiye hayranları şaşkın... Atiye 3. sezon ne zaman başlayacak? Netflix Atiye 3. sezon fragmanı yayınlandı mı?

Dikkat çekici hikayesi ile adından söz ettiren Atiye için yeni sezon tarihi merak ediliyor. Yayınlanan ilk iki sezonun ardından yayınlanacak yeni bölümler için meraklı bekleyiş sürüyor.

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Atiye hayranları şaşkın... Atiye 3. sezon ne zaman başlayacak? Netflix Atiye 3. sezon fragmanı yayınlandı mı?

ATİYE 3. SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Atiye'nin 3. sezon çekimleri koronavirüs salgını nedeniyle durdurulmuştu. Alınan tedbirler doğrultusunda 3. sezon çekimleri yeniden başladığı konuşuluyor. Atiye 3. sezon tarihinin ilerleyen günlerde açıklanması bekleniyor.

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Atiye hayranları şaşkın... Atiye 3. sezon ne zaman başlayacak? Netflix Atiye 3. sezon fragmanı yayınlandı mı?

Dizinin başrol oyuncusu Beren Saat 3. sezon ile ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Yeni Ay'da başladık çekimlere, Atiye'nin mucizeleri yine bizimle. Aylar süren bekleyişten sonra tüm tedbirler alındı ve yeniden başladık üretmeye! Atiye'nin ilk sezonuna gösterdiğiniz ilgi, sevgi ve destek için emeği geçen herkes adına çok teşekkür ederim. 3. Sezon yaratıcı ekibimize ve tüm çalışma arkadaşlarıma hayırlı, uğurlu olsun."