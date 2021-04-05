Maraşlı dizisinin yıldızı Alina Boz herkesi şaşırttı! Bakın sevgilisi kimin oğlu çıktı

ATV'de izlenme rekorları kıran Maraşlı dizisinin yıldızı Alina Boz, Mahur karakteriyle fırtınalar estiriyor. Başarılı oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de adından sıkça söz ettiren Alina Boz'un özel hayatı da oldukça merak ediliyor. Peki Maraşlı'nın Mahur'u kiminle sevgili dersiniz? İşte Alina Boz'un sevgilisi...