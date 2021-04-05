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Maraşlı dizisinin yıldızı Alina Boz herkesi şaşırttı! Bakın sevgilisi kimin oğlu çıktı

ATV'de izlenme rekorları kıran Maraşlı dizisinin yıldızı Alina Boz, Mahur karakteriyle fırtınalar estiriyor. Başarılı oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de adından sıkça söz ettiren Alina Boz'un özel hayatı da oldukça merak ediliyor. Peki Maraşlı'nın Mahur'u kiminle sevgili dersiniz? İşte Alina Boz'un sevgilisi...

Giriş Tarihi: 05.04.2021 14:49
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Maraşlı dizisinin yıldızı Alina Boz herkesi şaşırttı! Bakın sevgilisi kimin oğlu çıktı

Maraşlı'nın Mahur'u Alina Boz'un sevgilisi hayranları tarafından merak konusu oldu. İşte Alina Boz'un sevgilisi…

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Maraşlı dizisinin yıldızı Alina Boz herkesi şaşırttı! Bakın sevgilisi kimin oğlu çıktı

ÖZGE YAĞIZ

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Maraşlı dizisinin yıldızı Alina Boz herkesi şaşırttı! Bakın sevgilisi kimin oğlu çıktı

ÖZGE YAĞIZ VE SEVGİLİSİ GÖKBER DEMİRCİ

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Maraşlı dizisinin yıldızı Alina Boz herkesi şaşırttı! Bakın sevgilisi kimin oğlu çıktı

ÖZGE YAĞIZ VE SEVGİLİSİ GÖKBER DEMİRCİ

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Maraşlı dizisinin yıldızı Alina Boz herkesi şaşırttı! Bakın sevgilisi kimin oğlu çıktı

ÖZGE ÖZDER