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05 Nisan 2021, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Maraşlı dizisinin yıldızı Alina Boz herkesi şaşırttı! Bakın sevgilisi kimin oğlu çıktı Maraşlı dizisinin yıldızı Alina Boz herkesi şaşırttı! Bakın sevgilisi kimin oğlu çıktı ATV'de izlenme rekorları kıran Maraşlı dizisinin yıldızı Alina Boz, Mahur karakteriyle fırtınalar estiriyor. Başarılı oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de adından sıkça söz ettiren Alina Boz'un özel hayatı da oldukça merak ediliyor. Peki Maraşlı'nın Mahur'u kiminle sevgili dersiniz? İşte Alina Boz'un sevgilisi... Giriş Tarihi: 05.04.2021 14:49
Maraşlı'nın Mahur'u Alina Boz'un sevgilisi hayranları tarafından merak konusu oldu. İşte Alina Boz'un sevgilisi…
GALERİ DEVAM EDİYOR
ÖZGE YAĞIZ
ÖZGE YAĞIZ VE SEVGİLİSİ GÖKBER DEMİRCİ
ÖZGE YAĞIZ VE SEVGİLİSİ GÖKBER DEMİRCİ
ÖZGE ÖZDER