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EDHO Tipi öldü mü? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Tipi ölecek mi? Savaş Özdemir diziden ayrılıyor mu?
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Tipi ölecek mi? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 192. bölümde heyecanlı dakikalar izleyicileri bekliyor. Macit'i öldüren Tipi, düşmanlarının hedefi haline gelmiştir. Rıdvan yeni bölümde Tipi'yi ele geçirmek için harekete geçiyor ve Çakırbeylilere haber gönderiyor. Yeni bölüm fragmanında Tipi'nin vurulduğu sahne izleyicileri heyecanlandırdı. İşte, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Tipi ölecek mi? Savaş Özdemir diziden ayrılıyor mu?
Giriş Tarihi: 27.04.2021 21:47
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