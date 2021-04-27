EDHO Tipi öldü mü? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Tipi ölecek mi? Savaş Özdemir diziden ayrılıyor mu?

SAVAŞ ÖZDEMİR KİMDİR?

Savaş Özdemir 1970 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. İzmir Eşrefpaşa Lisesi'nden 1991 yılında mezun oldu ve aynı yıl Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Oyunculuğu bölümünü kazandı. Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Oyunculuğu Bölümünden mezun olduktan sonra, 1997 yılında Devlet Tiyatrosuna girdi ve bu süre zarfında birçok oyunda oyuncu, yönetmen ve yazar olarak görev aldı. Birçok dizide yer aldı. Savaş Özdemir aynı zamanda 2007-2008 yılları arasında Show TV 'de Başlayan Kurtlar Vadisi Pusu adlı dizide rol almıştır.