Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Her salı günleri izleyiciyi ekran başına kilitleyen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın son bölümünde Hızır, masa toplantısından sonra ilk işi düşmanlarıyla savaşına devam etti. ATV'nin yayın akışında bugün EDHO'nun yer almaması izleyicide merak uyandırdı. Peki, EDHO neden yok? ATV Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 159. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte konu ile ilgili detaylar...