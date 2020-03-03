Orkun Işıtmak ve Merve Yorgancılar nişanlandı! Merve Yorgancılar kimdir?
Fenomen Orkun Işıtmak evlilik yolunda ilk adımı attı. Youtube'da 7 milyondan fazla takipçisi bulunan 24 yaşındaki sosyal medya fenomeni sevgilisiyle Merve Yorgancılar ile nişanlandı. Orkun Işıtmak'la nişanlandığı haberleriyle gündeme gelen Merve Yorgancılar sosyal medyanın gündemine oturdu. İnternet kullanıcıları Merve Yorgancılar hakkında araştırma yapmaya başladı. İşte Orkun Işıtmak ve Merve Yorgancılar hakkında detaylar...
Giriş Tarihi: 03.03.2020 17:52Güncelleme Tarihi: 03.03.2020 17:59