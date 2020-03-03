Orkun Işıtmak ve Merve Yorgancılar nişanlandı! Merve Yorgancılar kimdir?

Orkun Işıtmak 8 Ocak 1996 tarihinde İzmir'de dünyaya geldi. Vali Vecdi Gönül Anadolu Lisesi ve İstanbul Üniversitesi'nden mezun oldu. 2012 yılından beri eğlence ve oyun içerikli videolar çekmektedir. 2018 yılında "İyi Oyun" filminde oynadı. 45. Altın Kelebek Ödülleri'nde En iyi YouTuber/Instagrammer Ödülünün sahibi oldu.

Bir süredir aşk yaşadığı Merve Yorgancılar ile 2020 mart ayında nişanlandı. Bahçeşehir Üniversitesi Psikoloji Bölümü mezunu olan Merve Yorgancılar, özel bir şirkette pazarlama iletişimi uzmanı olarak çalışıyor.