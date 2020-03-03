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Orkun Işıtmak ve Merve Yorgancılar nişanlandı! Merve Yorgancılar kimdir?

Fenomen Orkun Işıtmak evlilik yolunda ilk adımı attı. Youtube'da 7 milyondan fazla takipçisi bulunan 24 yaşındaki sosyal medya fenomeni sevgilisiyle Merve Yorgancılar ile nişanlandı. Orkun Işıtmak'la nişanlandığı haberleriyle gündeme gelen Merve Yorgancılar sosyal medyanın gündemine oturdu. İnternet kullanıcıları Merve Yorgancılar hakkında araştırma yapmaya başladı. İşte Orkun Işıtmak ve Merve Yorgancılar hakkında detaylar...

Giriş Tarihi: 03.03.2020 17:52 Güncelleme Tarihi: 03.03.2020 17:59
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Orkun Işıtmak ve Merve Yorgancılar nişanlandı! Merve Yorgancılar kimdir?

Youtube'da yayınladığı videolarla 7 milyondan fazla takipçiye bulunan 24 yaşındaki sosyal medya fenomeni Orkun Işıtmak, sevgilisi Merve Yorgancılar ile nişanlandı.

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Orkun Işıtmak ve Merve Yorgancılar nişanlandı! Merve Yorgancılar kimdir?

Orkun Işıtmak, uzun süredir aşk yaşadığı Merve Yorgancılar ile evlilik yolunda ilk adımı attı. Işıtmak, müjdeli haberi sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

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Orkun Işıtmak ve Merve Yorgancılar nişanlandı! Merve Yorgancılar kimdir?

Işıtmak, paylaştığı fotoğrafların altına; "Lütfen nazar değmesin. Bu Youtuber buna bir şey olmaz deyip kahveme acı biber koydular" ifadelerini kullandı.

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Orkun Işıtmak ve Merve Yorgancılar nişanlandı! Merve Yorgancılar kimdir?

Youtube'da yayınladığı videolar ile tanınan Orkun Işıtmak, bir süredir aşk yaşadığı Merve Yorgancılar ile nişanlandı. Nişan haberleri ardından Orkun Işıtmak ve sevgisinin hayatı hakkında bilgiler bir kez daha gündeme geldi. Peki, Orkun Işıtmak kimdir? Orkun Işıtmak'ın nişanlısı Merve Yorgancılar hakkında bilgiler

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Orkun Işıtmak ve Merve Yorgancılar nişanlandı! Merve Yorgancılar kimdir?

Orkun Işıtmak 8 Ocak 1996 tarihinde İzmir'de dünyaya geldi. Vali Vecdi Gönül Anadolu Lisesi ve İstanbul Üniversitesi'nden mezun oldu. 2012 yılından beri eğlence ve oyun içerikli videolar çekmektedir. 2018 yılında "İyi Oyun" filminde oynadı. 45. Altın Kelebek Ödülleri'nde En iyi YouTuber/Instagrammer Ödülünün sahibi oldu.

Bir süredir aşk yaşadığı Merve Yorgancılar ile 2020 mart ayında nişanlandı. Bahçeşehir Üniversitesi Psikoloji Bölümü mezunu olan Merve Yorgancılar, özel bir şirkette pazarlama iletişimi uzmanı olarak çalışıyor.