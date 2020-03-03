Hekimoğlu’nun Zeynep’i Damla Colbay’ın ortaya çıkan fotoğrafı sosyal medyayı salladı

Hekimoğlu dizisinde canlandırdığı Doktor Zeynep karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Damla Colbay sosyal medyanın gündemine oturdu. Ateş Hekimoğlu'nun ekibindeki tek kadın olan Zeynep'e hayat veren Damla Colbay başarılı oyunculuğu ve güzelliğiyle adından söz ettirdi. Damla Colbay'ın ortaya çıkan çocukluk fotoğrafı ise sosyal medyayı salladı. İşte Damla Colbay'ın o fotoğrafı...