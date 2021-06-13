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Kurtlar Vadisi dizisinin 'Savcı Leyla'sı Çiğdem Batur isyan etti! Taciz...

Bir döneme damga vuran Kurtlar Vadisi dizisinde Savcı Leyla karakterini canlandıran oyuncu Çiğdem Batur'a yıllar önce musallat olan sapık yine ortaya çıktı. Ünlü oyuncu, 2014 yılında kendisini taciz ettiği için dava açtığı Erdinç B. isimli kişiden yine taciz gördüğünü söyledi.

Giriş Tarihi: 13.06.2021 13:37
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Kurtlar Vadisi dizisinin 'Savcı Leyla'sı Çiğdem Batur isyan etti! Taciz...

Bir döneme damga vuran Kurtlar Vadisi dizisinde Savcı Leyla karakterini canlandıran oyuncu Çiğdem Batur'a yıllar önce musallat olan sapık yine ortaya çıktı.

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Kurtlar Vadisi dizisinin 'Savcı Leyla'sı Çiğdem Batur isyan etti! Taciz...

Ünlü oyuncu Çiğdem Batur, kendisini ve ailesini taciz eden sapığına isyan etti. Batur, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Üzerinden 4-5 sene geçmesine rağmen bu şahıs ceza da almadığı için tekrar ortaya çıktı. Tekrar cep telefonuyla taciz ediyor. Ben bu davanın peşini bırakmayacağım" dedi.

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Kurtlar Vadisi dizisinin 'Savcı Leyla'sı Çiğdem Batur isyan etti! Taciz...

Bir zamanların efsane dizisi Kurtlar Vadisi'nde savcı Leyla rolüyle tanınan Çiğdem Batur'un sapığı tekrar ortaya çıktı.Savcı Leyla rolü ile üne kavuşan Batur, sosyal medya hesabı üzerinden kendisini taciz eden şahıs hakkında açıklama yaptı.

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Kurtlar Vadisi dizisinin 'Savcı Leyla'sı Çiğdem Batur isyan etti! Taciz...

"CEZASI ÖTELENDİ"

Çiğdem Batur'un sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şu şekilde: "4-5 sene önce benim bir davam vardı. Birçoğunuz biliyor. Bilmeyenler içinde tekrar söylemek istiyorum. Bu bir sapık davasıydı. İsmi Erdinç olan bir şahsın soyadını veremiyorum çünkü hala dosya mahkemede olduğu için. Erdinç isimli şahsın beni, ailemi, çevremi taciz ederek, gerek cep telefonlarıyla, gerek mesajlarıyla, gerek aramalarıyla daha sonra işi ilerletip benim evime çiçekler, benzeri bir takım hediyeler yollayarak aynı şekilde benim tiyatro oyunları ama gelip, her oyuna bilet alıp, Twitter'dan 'İşte şimdi şu koltukta oturuyorum, seni izliyorum gözüm üzerinde' diyerek yazdığı taciz mesajlarıyla birlikte biz bir dava açmıştık. Bu dava nasıl sonuçlandı derseniz; Bu şahsın daha önce herhangi bir suç işlemediğinden dolayı cezası ötelendi. Bu ne demek oluyor; bu ve buna benzer suç işlerse eğer hapis cezası alacak.

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Kurtlar Vadisi dizisinin 'Savcı Leyla'sı Çiğdem Batur isyan etti! Taciz...

"TEKRAR ORTAYA ÇIKTI"

Üzerinden 4-5 sene geçmesine rağmen bu şahıs ceza da almadığı için tekrar ortaya çıktı. Aynı özgüvenle, aynı kendini bir şey zannederek, biz ona bu 4-5 sene içerisinde hiç tepki vermediğimiz için, tevazu gösterdiğimiz için kendini daha bir hak sahibi gördü taciz konusunda. Tekrar cep telefonuyla taciz ediyor. Beni, ailemi, ailem gibi gördüğüm arkadaşlarımı her şeyden önce bütün bu insanların hepsini endişede bırakıyor benimle alakalı.