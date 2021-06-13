Kurtlar Vadisi dizisinin 'Savcı Leyla'sı Çiğdem Batur isyan etti! Taciz...

"CEZASI ÖTELENDİ"

Çiğdem Batur'un sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şu şekilde: "4-5 sene önce benim bir davam vardı. Birçoğunuz biliyor. Bilmeyenler içinde tekrar söylemek istiyorum. Bu bir sapık davasıydı. İsmi Erdinç olan bir şahsın soyadını veremiyorum çünkü hala dosya mahkemede olduğu için. Erdinç isimli şahsın beni, ailemi, çevremi taciz ederek, gerek cep telefonlarıyla, gerek mesajlarıyla, gerek aramalarıyla daha sonra işi ilerletip benim evime çiçekler, benzeri bir takım hediyeler yollayarak aynı şekilde benim tiyatro oyunları ama gelip, her oyuna bilet alıp, Twitter'dan 'İşte şimdi şu koltukta oturuyorum, seni izliyorum gözüm üzerinde' diyerek yazdığı taciz mesajlarıyla birlikte biz bir dava açmıştık. Bu dava nasıl sonuçlandı derseniz; Bu şahsın daha önce herhangi bir suç işlemediğinden dolayı cezası ötelendi. Bu ne demek oluyor; bu ve buna benzer suç işlerse eğer hapis cezası alacak.