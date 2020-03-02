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EDHO 159. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) fragman neden yok?

EDHO fragman neden yok? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 159. yeni bölüm fragmanı merakla bekleniyor. Dizinin takipçileri, EDHO 159. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusuna yanıt arıyor. Fragmanın yayınlanmaması akıllara Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın bu hafta ekranlarda olup olmayacağını getirdi. Dizinin son bölümünde; Hızır'ın düşmanlarıyla olan safları iyice netleşmişti. Tufan, Bicolar, Altan ve Sınırsızları yok etmeyi amaçlayan Hızır, yeni bir operasyon için kolları sıvamıştı. İşte, EDHO 159. bölüm hakkında merak edilenler…

Giriş Tarihi: 02.03.2020 11:58 Güncelleme Tarihi: 02.03.2020 11:59
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EDHO 159. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) fragman neden yok?
EDHO 159. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz EDHO fragman neden yok?

EDHO 159. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz fragman neden yok? EDHO 159. bölüm fragmanı merakla bekleniyor. Her Salı akşamı ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşan dizide heyecan tüm hızıyla sürüyor. Dizinin son bölümünde; masanın aleyhine hareket eden üyelerin akıbetini oylamaya açma yetkisi bulunan Hızır, oylanacak kişi bir dostu olmasına rağmen, masayı toplantıya çağırmıştı. Peki, 3 Mart'ta yayınlanması beklenen EDHO 159. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte yanıtı…

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EDHO 159. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) fragman neden yok?
EDHO 159. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz EDHO fragman neden yok?

EDHO FRAGMAN NEDEN YOK?

Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Bu hafta içi oynanacak Ziraat Türkiye Kupası maçları nedeniyle EDHO 159. yeni bölümün bir sonraki hafta yayınlanması bekleniyor.

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EDHO 159. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) fragman neden yok?
EDHO 159. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz EDHO fragman neden yok?

EDHO SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Uğradığı ihanet yüzünden gözü dönen Boran, başına buyruk hareket ederek Demeti kaçırmış, bu hareketiyle bir kere daha masanın güvenini sarsmıştır. Bicoların kurduğu oyuna karşılık olarak yaptığı planla, Demet'i rehin alarak onu kurtarmaya gelen herkesten intikamını almayı amaçlamaktadır; fakat işler planladığı gibi gitmez.

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EDHO 159. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) fragman neden yok?
EDHO 159. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz EDHO fragman neden yok?

Çakırbeyli hanesine yapılan beklenmeyen bir ziyaret olayların seyrini değiştirecektir. Nasıl yaşayacağından çok düşmanlarının nasıl öleceğini düşünen Boran, kendi yöntemleriyle Bicolara bir bedel ödetmeye çalışırken dostlarını da etrafında istemez. Ateşin üzerine üzerine giden Boran bu tavırlarıyla masanın tepkisini toplamaya devam edecektir. En başta, söz konusu ihanet olduğunda, oğlunun dahi gözünün yaşına bakmamış olan Haşmet'in kabullenemeyeceği bir durumdur bu.

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EDHO 159. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) fragman neden yok?
EDHO 159. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz EDHO fragman neden yok?

Masanın aleyhine hareket eden üyelerin akıbetini oylamaya açma yetkisi bulunan Hızır, oylanacak kişi bir dostu olmasına rağmen, masayı toplantıya çağıracaktır. İlyas, Behzat ve hatta Tipi, düşman sevindirmemek adına Boran'ın yaşaması için oy kullanacakken ölümü için kalkan bir el herkesi şaşırtacaktır. Hızır'ın masa toplantısından sonra ilk işi düşmanlarıyla savaşına devam etmek olacaktır.