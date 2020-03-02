Türk yıldız İlayda Akdoğan koronavirüs nedeniyle İran’da mahsur kaldı

Ünlü oyuncu İlayda Akdoğan, Tahran'da mahsur kaldı. İranlı basketbolcu sevgilisi Roham Kabir'i görmek için Tahran'a giden güzel oyuncu koronavirüs salgını nedeniyle uçuşlar iptal edilince ülkede mahsur kaldı. Binlerce insan gibi ölümcül hastalığa yakalanmamak için sevgilisinin evinden çıkmayan İlayda Akdoğan, vakit geçirmek için Farsça öğrenmeye başladı. Oyuncu, İranlı sevgilisinin evinden paylaştığı karelere de "Karantinadayız" notunu düştü.