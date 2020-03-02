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Türk yıldız İlayda Akdoğan koronavirüs nedeniyle İran’da mahsur kaldı

Ünlü oyuncu İlayda Akdoğan, Tahran'da mahsur kaldı. İranlı basketbolcu sevgilisi Roham Kabir'i görmek için Tahran'a giden güzel oyuncu koronavirüs salgını nedeniyle uçuşlar iptal edilince ülkede mahsur kaldı. Binlerce insan gibi ölümcül hastalığa yakalanmamak için sevgilisinin evinden çıkmayan İlayda Akdoğan, vakit geçirmek için Farsça öğrenmeye başladı. Oyuncu, İranlı sevgilisinin evinden paylaştığı karelere de "Karantinadayız" notunu düştü.

Giriş Tarihi: 02.03.2020 11:50 Güncelleme Tarihi: 02.03.2020 11:51
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Türk yıldız İlayda Akdoğan koronavirüs nedeniyle İran’da mahsur kaldı

Güzel oyuncu İlayda Akdoğan koronavirüs nedeniyle İran'da mahsur kaldı. Son dönemde sosyal medyadaki paylaşımlarının yanı sıra yeni filmiyle de dikkatleri üzerine çeken İlayda Akdoğan, İranlı sevgilisini görmek için gittiği Tahran'da mahsur kaldı.

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Türk yıldız İlayda Akdoğan koronavirüs nedeniyle İran’da mahsur kaldı

21 yaşındaki güzel oyuncu, bir yıldır aşk yaşadığı İranlı basketbolcu Roham Kabir'i görmek için geçtiğimiz günlerde soluğu Tahran'da aldı.

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Türk yıldız İlayda Akdoğan koronavirüs nedeniyle İran’da mahsur kaldı

BÜYÜK PANİK YAŞADI

Ancak İlayda Akdoğan, uçaktan indikten kısa bir süre sonra ülkede koronavirüs vakaları ortaya çıktı. Peşinden ölüm haberleri de gelince, güzel oyuncu paniğe kapıldı.

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Türk yıldız İlayda Akdoğan koronavirüs nedeniyle İran’da mahsur kaldı

Akdoğan, hemen uçağa binip Türkiye'ye gelmeye çalıştı ancak karşılıklı uçak seferleri iptal edilince İran'da mahsur kaldı.

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Türk yıldız İlayda Akdoğan koronavirüs nedeniyle İran’da mahsur kaldı

KEYFİMDEN MI BURADAYIM!

Binlerce insan gibi ölümcül hastalığa yakalanmamak için sevgilisinin evinden çıkmayan İlayda Akdoğan, vakit geçirmek için Farsça öğrenmeye başladı. Oyuncu, İranlı sevgilisinin evinden paylaştığı karelere de "Karantinadayız" notunu düştü.