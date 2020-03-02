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Survivor’da ikinci diskalifiye şoku! Erman ve Fatma neden diskalifiye oldu?

Survivor 2020 tüm hızıyla devam ederken yarışmada ikinci diskalifiye şoku yaşandı. Survivor'ın başladığı ilk hafta ünlüler takımında Uğur Pektaş ve Şaziye İvegin yaşadıkları sakatlıklar nedeniyle diskalifiye olmuş ve yerlerine Erman Altıkardeş ve İrem Akın dahil olmuştu. Dün akşam 10'ncu bölümüyle ekranlara gelen Survivor'da yaşanan ikinci diskalifiye hem yarışmacıları hem de izleyenleri şok etti. Acun Ilıcalı ünlüler takımından Erman Altıkardeş ve gönüllüler takımından Fatma'nın yarışmadan ayrıldığı açıkladı. Peki Erman Altıkardeş ve Fatma Survivor'dan neden ayrıldı? İşte Survivor'ın 10'ncu bölümünde yaşananlar...

Giriş Tarihi: 02.03.2020 12:13 Güncelleme Tarihi: 02.03.2020 12:39
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Survivor’da ikinci diskalifiye şoku! Erman ve Fatma neden diskalifiye oldu?

Survivor 2020 Ünlüler - Gönüllüler sezonu tüm hızıyla devam ederken yarışmada ikinci diskalifiye şoku yaşandı. Dün akşam ekrana gelen 10'ncu bölümde Acun Ilıcalı iki ismin daha diskalifiye olduğunu açıkladı.

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Survivor’da ikinci diskalifiye şoku! Erman ve Fatma neden diskalifiye oldu?

Survivor 2020 yayımlanan yeni bölümde iki takım hem dokunulmazlık hem de ödül oyunu için karşı karşıya geldi. Kıyasıya devam eden mücadelenin ardından ödül oyununu ünlüler takımı kazandı.

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Survivor’da ikinci diskalifiye şoku! Erman ve Fatma neden diskalifiye oldu?

Dokunulmazlık yarışında ise Gönüllüler birinci oldu. Derya'nın ilk eleme adayı olduğu konseyde, Acun Ilıcalı şoke eden açıklamalarda bulundu.

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Survivor’da ikinci diskalifiye şoku! Erman ve Fatma neden diskalifiye oldu?

Survivor'a yeni gelen fakat bir türlü uyum sağlamayan ve önceki bölümde Yasin ile kavga eden Erman, diskalifiye oldu. Ünlüler takımında yarışan ve geleli henüz 2 hafta olan Erman'ın gidişi şoke etkisi yarattı. Fakat diskalifiye olan sadece Erman olmadı.

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Survivor’da ikinci diskalifiye şoku! Erman ve Fatma neden diskalifiye oldu?

Gönüllüler takımında yarışan Fatma, yaşadığı sakatlık nedeniyle diskalifiye oldu. Acun Ilıcalı konseyde yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: