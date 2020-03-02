Survivor’da ikinci diskalifiye şoku! Erman ve Fatma neden diskalifiye oldu?

Survivor 2020 tüm hızıyla devam ederken yarışmada ikinci diskalifiye şoku yaşandı. Survivor'ın başladığı ilk hafta ünlüler takımında Uğur Pektaş ve Şaziye İvegin yaşadıkları sakatlıklar nedeniyle diskalifiye olmuş ve yerlerine Erman Altıkardeş ve İrem Akın dahil olmuştu. Dün akşam 10'ncu bölümüyle ekranlara gelen Survivor'da yaşanan ikinci diskalifiye hem yarışmacıları hem de izleyenleri şok etti. Acun Ilıcalı ünlüler takımından Erman Altıkardeş ve gönüllüler takımından Fatma'nın yarışmadan ayrıldığı açıkladı. Peki Erman Altıkardeş ve Fatma Survivor'dan neden ayrıldı? İşte Survivor'ın 10'ncu bölümünde yaşananlar...