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EDHO 154. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm ne zaman?

ATV'nin sevilen dizisi EDHO 154. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm ne zaman sorusuna yanıt arayan dizinin takipçileri yeni bölümden yayınlanacak fragmanı merak ediyor. Yılbaşı tatili ve dizilerin yeni yıl reklam anlaşması nedeniyle Ocak ayının ilk haftalarında dizilerin yeni bölümleri yayınlanmamıştı. EDHO'nun önümüzdeki Salı günü yayınlanması bekleniyor. Peki, EDHO 154. bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 12.01.2020 18:45 Güncelleme Tarihi: 12.01.2020 18:45
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EDHO 154. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm ne zaman?
EDHO 154. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm ne zaman?

EDHO 154. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? ATV'nin fenomen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Her Salı akşamı izleyenleri ekran başına kilitleyen dizinin yeni bölümleri merakla bekleniyor. Dizinin izleyicileri EDHO 154. bölüm ne zaman sorusuna yanıt arıyor. Reklam anlaşmaları ve yeni yıl tatili nedeniyle dizilere kısa bir süre ara verildi. Bazı diziler bu hafta tekrar yayında olacakken, bazıları da bir sonraki hafta ekranlara gelecek. İşte, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 154. bölüm fragmanı ve yeni bölüm hakkında merak edilenler…

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EDHO 154. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm ne zaman?
EDHO 154. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm ne zaman?

EDHO 154. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlandığı takdirde haberimizden izleyebilirsiniz.

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EDHO 154. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm ne zaman?
EDHO 154. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm ne zaman?

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Sevilen dizinin bu hafta yayınlanması bekleniyordu. Ancak ATV'nin duyurduğu yayın akışına göre, 14 Ocak Salı akşamı Kayserispor – Fenrebahçe maçı yayınlanacak. Dizinin maçtan sonra yayınlanıp yayınlanmayacağı şu anda belirsiz.

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EDHO 154. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm ne zaman?
EDHO 154. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm ne zaman?

EDHO SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Tufan, Cengiz ile yaptığı anlaşmanın sonucunda, Hızır'ın tuzağa çekilmesini sağlamış ve ilk kurşunu atarak savaşı başlatmıştır. İki düşman arasında yapılan pazarlığın, canına karşılık mermilerin yeri olduğunu anlayan Hızır, Tufan ile Cengiz'i birlikte bitirebilmek için bir plan hazırlar.

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EDHO 154. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm ne zaman?
EDHO 154. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm ne zaman?

Bu planda en etkili rol oynayacak kişi ise ailesini hiçe sayarak düşmanın tarafında saf tutan Melike Meftun olacaktır. Başlattığı savaşta daha fazla kayıp vermemek için kendine yandaş arayan Tufan, sokaklardaki adamlarından da birlik olmalarını ister.