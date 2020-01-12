EDHO 154. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm ne zaman?

EDHO 154. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? ATV'nin fenomen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Her Salı akşamı izleyenleri ekran başına kilitleyen dizinin yeni bölümleri merakla bekleniyor. Dizinin izleyicileri EDHO 154. bölüm ne zaman sorusuna yanıt arıyor. Reklam anlaşmaları ve yeni yıl tatili nedeniyle dizilere kısa bir süre ara verildi. Bazı diziler bu hafta tekrar yayında olacakken, bazıları da bir sonraki hafta ekranlara gelecek. İşte, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 154. bölüm fragmanı ve yeni bölüm hakkında merak edilenler…