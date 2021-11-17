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Eda Ece çılgına döndü! Danilo Zanna iddialarına cevap verdi

MasterChef programının sevilen jürisi Danilo Zanna'nın 9 yıllık eşi Tuğçe Demirbilek'ten boşanma kararı alması magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Ayrılık kararının ardından çeşitli iddialar gündeme gelirken son olarak İtalyan şefin eski rol arkadaşı Eda Ece ile sık sık bir araya geldiği iddiası ortaya atıldı. Çıkan haberler sonrası çılgına dönen Ece, sosyal medyadan açıklama yaptı.

Giriş Tarihi: 17.11.2021 10:03
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Eda Ece çılgına döndü! Danilo Zanna iddialarına cevap verdi

9 yıllık eşi Tuğçe Demirbilek'ten boşanmaya hazırlanan MasterChef Türkiye yarışmasının İtalyan şefi Danilo Zanna ve oyuncu Eda Ece'nin hakkında şaşırtan bir iddia ortaya atıldı. Eda Ece'den ilk açıklama geldi.

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Eda Ece çılgına döndü! Danilo Zanna iddialarına cevap verdi

Eşi Tuğçe Demirbilek'ten boşanmaya hazırlanan Danilo Zanna'nın, Eda Ece ile yakın arkadaş oldukları ve ikilinin sık sık bir araya geldikleri iddia edildi.

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Eda Ece çılgına döndü! Danilo Zanna iddialarına cevap verdi

Çıkan haberlerin ardından oyuncu Eda Ece isyan etti. 2016 yılında bir filmde rol aldıklarını söyleyen ünlü oyuncu Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

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Eda Ece çılgına döndü! Danilo Zanna iddialarına cevap verdi

"2016 yılında beraber aynı filmde rol aldığım iş arkadaşım gayet iyi bir insan olan Danilo'yu film seti bittiğinden beri hiç görmedim. Ortada gezen "sık sık görüşüyorlar" haberlerini şikâyet ettim. Bir de tweet atayım. Şu yalan haberi işini ne olur yapmayın ya. Ne kadar gereksiz…"

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Eda Ece çılgına döndü! Danilo Zanna iddialarına cevap verdi

"İnsanı mesleğinden soğutuyorlar. Oyuncusun diye tanınıyorsun ünlüsün, bu yüzden her türlü yalan haber başına gelebilir! Sette sahne oynarken bir anda haberin çıkar… Sonra sen açıklama yapmak, avukata iletmek zorunda kalıyorsun işinin gücünün arasında. Ayıp bu ya düpedüz, habercilik değil."