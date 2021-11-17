17 Kasım 2021, Çarşamba
Eda Ece çılgına döndü! Danilo Zanna iddialarına cevap verdi
MasterChef programının sevilen jürisi Danilo Zanna'nın 9 yıllık eşi Tuğçe Demirbilek'ten boşanma kararı alması magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Ayrılık kararının ardından çeşitli iddialar gündeme gelirken son olarak İtalyan şefin eski rol arkadaşı Eda Ece ile sık sık bir araya geldiği iddiası ortaya atıldı. Çıkan haberler sonrası çılgına dönen Ece, sosyal medyadan açıklama yaptı.
Giriş Tarihi: 17.11.2021 10:03
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