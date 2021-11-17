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Haberler Galeri MasterChef Türkiye'nin mavi gözlü güzeli Pelin Zaman ünlü sevgilisi ile fotoğrafını paylaştı! Danilo şef ile aşk yaşadığı iddia edilmişti

MasterChef Türkiye'nin mavi gözlü güzeli Pelin Zaman ünlü sevgilisi ile fotoğrafını paylaştı! Danilo şef ile aşk yaşadığı iddia edilmişti

MasterChef Türkiye 2021'de yarışan Pelin Zaman, geçtiğimiz bölümlerde en çok ailesi ve erkek arkadaşını özlediğini açıklamasının ardından programı izleyenler genç yarışmacının özel hayatını mercek altına aldı. Jüri üyesi Danilo Zanna ile aşk yaşadığı iddia edilen genç yarışmacı ünlü sevgilisi ile ilk kez fotoğraf paylaştı.

Giriş Tarihi: 17.11.2021 12:34 Güncelleme Tarihi: 17.11.2021 12:36
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MasterChef Türkiye’nin mavi gözlü güzeli Pelin Zaman ünlü sevgilisi ile fotoğrafını paylaştı! Danilo şef ile aşk yaşadığı iddia edilmişti

MasterChef Türkiye'de ana kadroda yer alan Pelin Zaman, geçtiğimiz günlerde sevgilisini çok özlediğini itiraf etmişti.

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MasterChef Türkiye’nin mavi gözlü güzeli Pelin Zaman ünlü sevgilisi ile fotoğrafını paylaştı! Danilo şef ile aşk yaşadığı iddia edilmişti

Pelin Zaman'ın adı, MasterChef jürisi Danilo Zanna ve MasterChef yarışmacısı Hasan Biltekin başta olmak üzere birçok isimle aşk dedikodularına karışmıştı.

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MasterChef Türkiye’nin mavi gözlü güzeli Pelin Zaman ünlü sevgilisi ile fotoğrafını paylaştı! Danilo şef ile aşk yaşadığı iddia edilmişti

Gerçek, şarkıcı sosyal medya paylaşımıyla ortaya çıktı. İşte başta Pelin Zaman olmak üzere birçok ünlü ismin eş ve sevgilileri...

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MasterChef Türkiye’nin mavi gözlü güzeli Pelin Zaman ünlü sevgilisi ile fotoğrafını paylaştı! Danilo şef ile aşk yaşadığı iddia edilmişti

ŞENAY GÜRLER VE SEVGİLİSİ SEMİH SAYGINER

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MasterChef Türkiye’nin mavi gözlü güzeli Pelin Zaman ünlü sevgilisi ile fotoğrafını paylaştı! Danilo şef ile aşk yaşadığı iddia edilmişti

ŞENAY GÜRLER VE SEVGİLİSİ SEMİH SAYGINER