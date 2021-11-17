MasterChef Türkiye'nin mavi gözlü güzeli Pelin Zaman ünlü sevgilisi ile fotoğrafını paylaştı! Danilo şef ile aşk yaşadığı iddia edilmişti

MasterChef Türkiye 2021'de yarışan Pelin Zaman, geçtiğimiz bölümlerde en çok ailesi ve erkek arkadaşını özlediğini açıklamasının ardından programı izleyenler genç yarışmacının özel hayatını mercek altına aldı. Jüri üyesi Danilo Zanna ile aşk yaşadığı iddia edilen genç yarışmacı ünlü sevgilisi ile ilk kez fotoğraf paylaştı.

Giriş Tarihi: 17.11.2021 12:34 Güncelleme Tarihi: 17.11.2021 12:36 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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