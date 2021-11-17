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Pelin Karahan’dan yıllar sonra Meryem Uzerli itirafı! Sözleri şaşırttı

'Kıbrıs Zafere Doğru'nun çekimleri için bir süredir Kıbrıs'ta olan Pelin Karahan, İstanbul'a ailesinin yanına geldi. Önceki gün eşi Bedri Güntay ve çocuklarıyla Akmerkez'de görüntülenen güzel oyuncu, bir döneme Muhteşem Yüzyıl'da birlikte rol aldığı Meryem Uzerli soruldu. Yapımcı Timur Savcı'nın, 'Şımarıklık' ile suçlaması hakkında konuşan Karahan'dan yıllar sonra Uzerli ile ilgili şoke eden itiraf geldi.

Giriş Tarihi: 17.11.2021 09:48
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Pelin Karahan’dan yıllar sonra Meryem Uzerli itirafı! Sözleri şaşırttı

Son dönemde değişimi ve verdiği kilolarla sık sık gündeme gelen Pelin Karahan şu sıralar Kıbrıs-İstanbul arasında adeta mekik dokuyor.

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Pelin Karahan’dan yıllar sonra Meryem Uzerli itirafı! Sözleri şaşırttı

Kıbrıs'ta devam eden 'Kıbrıs Zafere Doğru'nun çekimlerinden fırsat bulup İstanbul'a ailesinin yanına gelen Pelin Karahan, önceki gün eşi Bedri Güntay ve çocuklarıyla Akmerkez'de görüntülendi.

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Pelin Karahan’dan yıllar sonra Meryem Uzerli itirafı! Sözleri şaşırttı

Karahan, "Haftanın yarısı burada diğer yarısı Kıbrıs'tayım. Her fırsatta ailemi görmeye geliyorum" diye konuştu.

"ÖZLEM AĞIR BASIYOR"

"Kıbrıs-İstanbul arası mekik dokumak zor oluyor" diyen Karahan, "Öğlen geldim, çocukları gezdirmeye çıkardık. Daha sonra tekrar Kıbrıs'a gideceğim" dedi. "Özlem ağır basıyor" diyen oyuncu, "Biraz yorulacağız, yapacak bir şey yok" dedi.

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Pelin Karahan’dan yıllar sonra Meryem Uzerli itirafı! Sözleri şaşırttı

"İMAJIM AYNI"

İmaj değişikliğine gittiği haberleriyle alakalı konuşan Karahan, "İmaj değişikliğine falan gittiğim yok, sadece fön çektiriyorum 'imaj' diye yazıyorlar. Saçlarımın rengi 9 aydır aynı" ifadelerini kullandı.

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Pelin Karahan’dan yıllar sonra Meryem Uzerli itirafı! Sözleri şaşırttı

"DOĞRU BİR TAVIR DEĞİLDİ"

Meryem Uzerli, yıllar önce "Tükenmişlik sendromuna yakalandım" diyerek rol aldığı diziyi bırakıp Almanya'ya dönmüştü. O dönemki yapımcısı Timur Savcı, geçtiğimiz günlerde "Meryem'in yaptığı şımarıklıktı" yorumunda bulunmuştu.

Bir döneme damgasını vuran Muhteşem Yüzyıl'da Meryem Uzerli ile birlikte rol olan Pelin Karahan'a, yapımcı Timur Savcı'nın, Uzerli'yi 'Şımarıklık' ile suçlaması soruldu.