Pelin Karahan’dan yıllar sonra Meryem Uzerli itirafı! Sözleri şaşırttı

'Kıbrıs Zafere Doğru'nun çekimleri için bir süredir Kıbrıs'ta olan Pelin Karahan, İstanbul'a ailesinin yanına geldi. Önceki gün eşi Bedri Güntay ve çocuklarıyla Akmerkez'de görüntülenen güzel oyuncu, bir döneme Muhteşem Yüzyıl'da birlikte rol aldığı Meryem Uzerli soruldu. Yapımcı Timur Savcı'nın, 'Şımarıklık' ile suçlaması hakkında konuşan Karahan'dan yıllar sonra Uzerli ile ilgili şoke eden itiraf geldi.