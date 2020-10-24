Reklamı Kapat<\/div>',t.prepend(i)));AdDev.GetAllBidResponses();y(n.sourceAgnosticLineItemId)}function tt(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&waitForMasthead!=null&&(waitForMasthead=0,waitForMastheadWorkedBefore=1)}function it(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&(waitForMastheadViewablePixel=$("header").length>0?250*(n.inViewPercentage/100)-$("header").height():250*(n.inViewPercentage/100))}function rt(){function r(){return window.pageYOffset!==undefined?window.pageYOffset:(document.documentElement||document.body.parentNode||document.body).scrollTop}function u(n){clearInterval(t);var r=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode.parentNode,u=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode;r.style.cssText="z-index: 99999;";u.style.cssText="width: 100%; display: -webkit-flex; display: flex; -webkit-justify-content: center; justify-content: center; background-color: rgba(0, 0, 0, 0.5); position: fixed; top: 0; left: 50%; -webkit-transform: translateX(-50%); transform: translateX(-50%);";setTimeout(function(){r.removeAttribute("style");u.removeAttribute("style")},(i-n)*250)}function f(){n+=1;n>=i&&clearInterval(t);r()>100&&u(n)}$(".slot_control").remove();var t=setInterval(f,250),n=0,i=20}function u(n){var i,t;if(n!=null&&n!=undefined&&n.length>0){for(i="",t=0;t
0){for(t=0;t
24 Ekim 2020, Cumartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Ecem Özkaya’dan boşanan Mustafa Üstündağ yeni bir aşka yelken açtı Ecem Özkaya’dan boşanan Mustafa Üstündağ yeni bir aşka yelken açtı
Kurtlar Vadisi dizisinde canlandırdığı 'Muro' karakteriyle hafızalara kazınan Mustafa Üstündağ 2010 yılında oyuncu Ecem Özkaya ile nikah masasına oturmuştu. 10 yıllık evliliğini bu yılın başına sonlandıran Üstündağ yeni bir aşka yelken açtı. Çift aşlarını sosyal medyadan yaptıkları paylaşımlarla ilan etti.
Giriş Tarihi: 24.10.2020 12:17 Güncelleme Tarihi: 24.10.2020 12:26
Başarılı oyuncu Mustafa Üstündağ, 'Cümbür Cemaat Aile' dizinin setinde tanışıp aşk yaşamaya başladığı Ecem Özkaya ile 2010 yılında nikah masasına oturmuştu.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Geçen 10 yılın ardından ayrılık kararı alan çift 2020'nin Ocak ayında anlaşmalı olarak boşanmıştı.
Geçtiğimiz haftalarda oğulları Ahmet Kaan'ın okula başladığı ilk günde aile pozu veren Mustafa Üstündağ ile eski eşi Ecem Özkaya beğeni toplamıştı.
Mustafa Üstündağ'ın yeni bir aşka yelken açtığı ortaya çıktı.
Mustafa Üstündağ muhabir sevgilisi Seda Torular ile yaptığı paylaşımla aşklarını duyurmuş oldu.