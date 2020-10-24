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Ecem Özkaya’dan boşanan Mustafa Üstündağ yeni bir aşka yelken açtı

Kurtlar Vadisi dizisinde canlandırdığı 'Muro' karakteriyle hafızalara kazınan Mustafa Üstündağ 2010 yılında oyuncu Ecem Özkaya ile nikah masasına oturmuştu. 10 yıllık evliliğini bu yılın başına sonlandıran Üstündağ yeni bir aşka yelken açtı. Çift aşlarını sosyal medyadan yaptıkları paylaşımlarla ilan etti.

Giriş Tarihi: 24.10.2020 12:17 Güncelleme Tarihi: 24.10.2020 12:26
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Ecem Özkaya’dan boşanan Mustafa Üstündağ yeni bir aşka yelken açtı

Başarılı oyuncu Mustafa Üstündağ, 'Cümbür Cemaat Aile' dizinin setinde tanışıp aşk yaşamaya başladığı Ecem Özkaya ile 2010 yılında nikah masasına oturmuştu.

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Ecem Özkaya’dan boşanan Mustafa Üstündağ yeni bir aşka yelken açtı

Geçen 10 yılın ardından ayrılık kararı alan çift 2020'nin Ocak ayında anlaşmalı olarak boşanmıştı.

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Ecem Özkaya’dan boşanan Mustafa Üstündağ yeni bir aşka yelken açtı

Geçtiğimiz haftalarda oğulları Ahmet Kaan'ın okula başladığı ilk günde aile pozu veren Mustafa Üstündağ ile eski eşi Ecem Özkaya beğeni toplamıştı.

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Ecem Özkaya’dan boşanan Mustafa Üstündağ yeni bir aşka yelken açtı

Mustafa Üstündağ'ın yeni bir aşka yelken açtığı ortaya çıktı.

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Ecem Özkaya’dan boşanan Mustafa Üstündağ yeni bir aşka yelken açtı

Mustafa Üstündağ muhabir sevgilisi Seda Torular ile yaptığı paylaşımla aşklarını duyurmuş oldu.