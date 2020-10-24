Ecem Özkaya’dan boşanan Mustafa Üstündağ yeni bir aşka yelken açtı

Kurtlar Vadisi dizisinde canlandırdığı 'Muro' karakteriyle hafızalara kazınan Mustafa Üstündağ 2010 yılında oyuncu Ecem Özkaya ile nikah masasına oturmuştu. 10 yıllık evliliğini bu yılın başına sonlandıran Üstündağ yeni bir aşka yelken açtı. Çift aşlarını sosyal medyadan yaptıkları paylaşımlarla ilan etti.