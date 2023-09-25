Ece Ronay’dan yardım çığlığı! Şiddet görüntülerini paylaştı: “Defalarca ölüm tehdidi aldım”

Sosyal medya fenomeni ve şarkıcı Ece Ronay 31 Mayıs 2023 tarihinde boşandığı eşi Mehmet Bilir tarafından şiddete uğradığı görüntüleri paylaşarak yardım istedi. Eski eşi tarafından defalarca kez ölüm tehdidi aldığını iddia eden Ronay, "Artık nefes alamıyorum. Lütfen bana yardım edin." dedi. Eski eşi Mehmet Bilir hakkında 2 ay uzaklaştırma kararı olmasına rağmen psikolojik şiddete maruz kaldığını ve defalarca ölüm tehdidi aldığını da belirtti.