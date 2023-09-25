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Haberler Galeri Ece Ronay’dan yardım çığlığı! Şiddet görüntülerini paylaştı: “Defalarca ölüm tehdidi aldım”

Ece Ronay’dan yardım çığlığı! Şiddet görüntülerini paylaştı: “Defalarca ölüm tehdidi aldım”

Sosyal medya fenomeni ve şarkıcı Ece Ronay 31 Mayıs 2023 tarihinde boşandığı eşi Mehmet Bilir tarafından şiddete uğradığı görüntüleri paylaşarak yardım istedi. Eski eşi tarafından defalarca kez ölüm tehdidi aldığını iddia eden Ronay, "Artık nefes alamıyorum. Lütfen bana yardım edin." dedi. Eski eşi Mehmet Bilir hakkında 2 ay uzaklaştırma kararı olmasına rağmen psikolojik şiddete maruz kaldığını ve defalarca ölüm tehdidi aldığını da belirtti.

Giriş Tarihi: 25.09.2023 16:12 Güncelleme Tarihi: 25.09.2023 16:12
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Ece Ronay’dan yardım çığlığı! Şiddet görüntülerini paylaştı: “Defalarca ölüm tehdidi aldım”

Daha önce Mehmet Ali Erbil hakkında taciz davası açan şarkıcı Ece Ronay, bu kez eski eşi tarafından tehdit edildiği iddiasıyla yardım istedi.

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Ece Ronay’dan yardım çığlığı! Şiddet görüntülerini paylaştı: “Defalarca ölüm tehdidi aldım”

UZAKLAŞTIRMA KARARI ALDIRDI

31 Mayıs 2023 tarihinde eşi Mehmet Bilir'den boşanan Ece Ronay şiddete uğradığını gerekçe göstererek 16 Ağustos 2023 tarihinde Anadolu 1. Aile Mahkemesine başvuru yaparak eski eşi Mehmet Bilir hakkında 2 ay uzaklaştırma kararı aldırdı.

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Ece Ronay’dan yardım çığlığı! Şiddet görüntülerini paylaştı: “Defalarca ölüm tehdidi aldım”

"ARTIK NEFES ALAMIYORUM"

Eski eşi Mehmet Bilir tarafından psikolojik ve fiziksel şiddete maruz kaldığını sosyal medya hesabından da paylaştı.

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Ece Ronay’dan yardım çığlığı! Şiddet görüntülerini paylaştı: “Defalarca ölüm tehdidi aldım”

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yardım isteyen Ronay şu ifadeleri kullandı:

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Ece Ronay’dan yardım çığlığı! Şiddet görüntülerini paylaştı: “Defalarca ölüm tehdidi aldım”

"1 ay öncesinde uzaklaştırma kararı almama rağmen 1 kere fiziki şiddete, bir kere de bulunduğum mekanı erkeklerle basmak suretiyle psikolojik şiddete maruz bıraktı."