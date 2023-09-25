Tuğçe Tayfur’a cinsel içerikli video şoku! Mesajı ifşa etti ateş püskürdü

Ferdi Tayfur ve Necla Nazır'ın kızı Tuğçe Tayfur özel hayatıyla gündemden düşmedi. Eski nişanlısı Burak Kalfa ile mahkemelik olmasının ardından sürpriz şekilde Muhammet Aydın ile nikah masasına oturan Tayfur, büyük şok yaşadı. Tayfur'un eşi hakkında olduğu iddia edilen cinsel içerikli video sosyal medyada gündem oldu. 100 bin dolar istendiğini söyleyerek mesajı ifşa eden ünlü isim, sonra isim vermeden eski nişanlısına sert ifadeler kullandı.