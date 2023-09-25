25 Eylül 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Tuğçe Tayfur’a cinsel içerikli video şoku! Mesajı ifşa etti ateş püskürdü

Tuğçe Tayfur’a cinsel içerikli video şoku! Mesajı ifşa etti ateş püskürdü

Ferdi Tayfur ve Necla Nazır'ın kızı Tuğçe Tayfur özel hayatıyla gündemden düşmedi. Eski nişanlısı Burak Kalfa ile mahkemelik olmasının ardından sürpriz şekilde Muhammet Aydın ile nikah masasına oturan Tayfur, büyük şok yaşadı. Tayfur'un eşi hakkında olduğu iddia edilen cinsel içerikli video sosyal medyada gündem oldu. 100 bin dolar istendiğini söyleyerek mesajı ifşa eden ünlü isim, sonra isim vermeden eski nişanlısına sert ifadeler kullandı.

Giriş Tarihi: 25.09.2023 12:52 Güncelleme Tarihi: 25.09.2023 12:54
  • 1
  • 24
Tuğçe Tayfur’a cinsel içerikli video şoku! Mesajı ifşa etti ateş püskürdü

Ferdi Tayfur ve Necla Nazır'ın kızları Tuğçe Tayfur, eski nişanlısı Burak Kalfa ile sorunları konuşulurken sürpriz bir şekilde Muhammet Aydın'la nikah masasına oturdu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 24
Tuğçe Tayfur’a cinsel içerikli video şoku! Mesajı ifşa etti ateş püskürdü

Tuğçe Tayfur özel hayatıyla gündemde yer almaya devam ediyor. Eşi Muhammet Aydın hakkındaki iddialar, 2. Sayfa'da da yer aldı.

  • 3
  • 24
Tuğçe Tayfur’a cinsel içerikli video şoku! Mesajı ifşa etti ateş püskürdü

Programda sunucular kendilerine gelen cinsel içerikli video ile şoke olduklarını söylediler.

  • 4
  • 24
Tuğçe Tayfur’a cinsel içerikli video şoku! Mesajı ifşa etti ateş püskürdü

Tuğçe Tayfur ise eşine dair olduğu söylenen video hakkında sosyal medyada ateş püskürdü.

  • 5
  • 24
Tuğçe Tayfur’a cinsel içerikli video şoku! Mesajı ifşa etti ateş püskürdü

ÇILDIRDI: "EZİK, BİTİK..."

Tuğçe Tayfur "100 bin dolar vermezsem fake videolarımı yayınlayacaklarmış. Sizlerde itibar etmeyin şikayet edin. Utanmaz reziller ya, tüh sizin kalıbınıza" diyerek mesajı ifşa ettikten sonra isim vermeden eski nişanlısına sert ifadeler kullandı.