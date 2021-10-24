Ece Ronay şimdi de Yasmin Erbil’i hedef aldı: Babanın absürtlükleriyle ünlü oldun

Şarkıcı Ece Ronay, Mehmet Ali Erbil'in kendisine gönderdiğini iddia ettiği ses kayıtları ve mesaj görüntüleri yayınlamıştı. Tacizle suçlanan Erbil ve Ronay arasındaki gerilim sürerken konuya Erbil'in kızı Yasmin Erbil de dahil oldu.

