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Ece Ronay şimdi de Yasmin Erbil’i hedef aldı: Babanın absürtlükleriyle ünlü oldun

Şarkıcı Ece Ronay'ın Mehmet Ali Erbil'in kendisine gönderdiği ses kayıtlarını ve mesajlarını ifşa etmesiyle başlayan olayla ilgili yeni gelişmeler yaşandı. İkilinin kavgasına Erbil'in kızı Yasmin Erbil de dahil oldu. Yasmin Erbil'in yorumu Ece Ronay'ı çileden çıkardı.

Giriş Tarihi: 24.10.2021 16:24 Güncelleme Tarihi: 24.10.2021 16:51
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Ece Ronay şimdi de Yasmin Erbil’i hedef aldı: Babanın absürtlükleriyle ünlü oldun

Şarkıcı Ece Ronay, Mehmet Ali Erbil'in kendisine gönderdiğini iddia ettiği ses kayıtları ve mesaj görüntüleri yayınlamıştı. Tacizle suçlanan Erbil ve Ronay arasındaki gerilim sürerken konuya Erbil'in kızı Yasmin Erbil de dahil oldu.

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Ece Ronay şimdi de Yasmin Erbil’i hedef aldı: Babanın absürtlükleriyle ünlü oldun

Yasmin Erbil Ronaya'ı hedef aldı ve "TikTok'ta ünlü olan biri, prim vermek istemiyorum. Babamın yanındayım" dedi.

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Ece Ronay şimdi de Yasmin Erbil’i hedef aldı: Babanın absürtlükleriyle ünlü oldun

"HİÇ BULAŞMA"

Bu açıklamayı duyan Ronay Yasmin Erbil'e sert sözlerle yanıt verdi. Ronay açıklamasında "Sen ezmeye çalışıyor olabilirsin ama baban salya sümük peşimde koşuyordu. Senin baban benle uğraşamadı bence sen hiç bulaşma" dedi.

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Ece Ronay şimdi de Yasmin Erbil’i hedef aldı: Babanın absürtlükleriyle ünlü oldun

Hızını alamayan Ece Ronay açıklamasının devamında ise "Bizim babamız ünlü olalım diye zorla dizilere sokmadı, paraya boğmadı. Kendi emeğimle TikTok'ta ünlü oldum. Sen de babanın absürtlükleriyle ünlü oldun. Kapat çeneni" diyerek tepki gösterdi.

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Ece Ronay şimdi de Yasmin Erbil’i hedef aldı: Babanın absürtlükleriyle ünlü oldun

'Karpuz' isimli şarkısı ile popüler olan sosyal medya fenomeni Ece Ronay, gönderdiği ses kayıtları ve Instagram mesajlarıyla kendisini taciz ettiğini belirttiği Mehmet Ali Erbil hakkında iki ay süreyle tedbir kararı aldırdı.