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Ece Ronay şimdi de Yasmin Erbil’i hedef aldı: Babanın absürtlükleriyle ünlü oldun
Şarkıcı Ece Ronay'ın Mehmet Ali Erbil'in kendisine gönderdiği ses kayıtlarını ve mesajlarını ifşa etmesiyle başlayan olayla ilgili yeni gelişmeler yaşandı. İkilinin kavgasına Erbil'in kızı Yasmin Erbil de dahil oldu. Yasmin Erbil'in yorumu Ece Ronay'ı çileden çıkardı.
Giriş Tarihi: 24.10.2021 16:24Güncelleme Tarihi: 24.10.2021 16:51