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Yargı’nın Ceylin’i Pınar Deniz de estetik harikası çıktı! Eski hali şaşkına çevirdi

Yargı dizisinde canlandırdığı Ceylin karakteriyle ekrana damgasını vuran Pınar Deniz, sosyal medyanın da en çok konuşulan isimlerinden oldu. Vatanım Sensin dizisindeki başarısıyla yıldızı parlayan genç oyuncu, başarısıyla ekranların vazgeçilmez isimlerinden oldu. Oyunculuğuyla olduğu kadar güzelliğiyle de kendisine hayran bırakan Deniz'in yıllar önceki fotoğrafları ise şaşkına çevirdi. Estetiksiz fotoğraflarını gören inanamadı. İşte Yargı'nın güzel oyuncusu Pınar Deniz'in eski hali...

Giriş Tarihi: 24.10.2021 16:01 Güncelleme Tarihi: 24.10.2021 16:02
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Yargı’nın Ceylin’i Pınar Deniz de estetik harikası çıktı! Eski hali şaşkına çevirdi

Yargı'nın yıldızı Pınar Deniz, bu sezonun en çok konuşulan oyuncularından oldu. Rol arkadaşı Kaan Urgancıoğlu ile aralarındaki uyumla izleyicileri ekran başına kilitleyen güzel oyuncu, diziseverler tarafından mercek altına alındı.

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Yargı’nın Ceylin’i Pınar Deniz de estetik harikası çıktı! Eski hali şaşkına çevirdi

Özel hayatıyla araştırma konusu olan Pınar Deniz'in eski fotoğrafları ise görenleri şaşkına çevirdi. . Estetiksiz fotoğraflarını gören inanamadı.

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Yargı’nın Ceylin’i Pınar Deniz de estetik harikası çıktı! Eski hali şaşkına çevirdi

İşte Yargı'nın güzel oyuncusu Pınar Deniz ve ünlü isimlerin yıllar içindeki inanılmaz değişimi...

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Yargı’nın Ceylin’i Pınar Deniz de estetik harikası çıktı! Eski hali şaşkına çevirdi

Kaan Urgancıoğlu

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Yargı’nın Ceylin’i Pınar Deniz de estetik harikası çıktı! Eski hali şaşkına çevirdi

Kaan Urgancıoğlu