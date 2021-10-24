24 Ekim 2021, Pazar
Yargı’nın Ceylin’i Pınar Deniz de estetik harikası çıktı! Eski hali şaşkına çevirdi
Yargı dizisinde canlandırdığı Ceylin karakteriyle ekrana damgasını vuran Pınar Deniz, sosyal medyanın da en çok konuşulan isimlerinden oldu. Vatanım Sensin dizisindeki başarısıyla yıldızı parlayan genç oyuncu, başarısıyla ekranların vazgeçilmez isimlerinden oldu. Oyunculuğuyla olduğu kadar güzelliğiyle de kendisine hayran bırakan Deniz'in yıllar önceki fotoğrafları ise şaşkına çevirdi. Estetiksiz fotoğraflarını gören inanamadı. İşte Yargı'nın güzel oyuncusu Pınar Deniz'in eski hali...
Giriş Tarihi: 24.10.2021 16:01 Güncelleme Tarihi: 24.10.2021 16:02
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