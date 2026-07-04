93'ten 57'ye düşmüştü! Işın Karaca'nın son hali olay oldu

Müzik kariyerindeki başarısı kadar özel hayatıyla da sık sık adından söz ettiren Işın Karaca, geçtiğimiz dönemde yaşadığı kilo verme sürecini Hürriyet'e verdiği röportajda tüm samimiyetiyle anlatmıştı.

"İKİ BAZLAMA SURAT GÖRDÜK VE DUR DEDİK"

Eşi Can Yapıcıoğlu ile bir fotoğrafına baktığında karar verdiğini belirten Karaca, duygusal yeme bozukluğuyla mücadele ettiğini açıklamıştı. Geçmişte pek çok diyetisyene başvurduğunu ve tüp mide ameliyatı geçirdiğini itiraf eden sanatçı, o günleri şöyle özetlemişti:

"Türkiye'deki bütün diyetisyenleri ünlü ettim! Hepsiyle belirli kilolar verdim ama sonra tekrar aldım. Hep bir şeyleri bahane ediyordum. Bunu kabul ettiğim anda 'resetlenme' başladı. Haşimato ve alopesi hastasıyım, vücudumdaki dengesizliklerle barışıp bedenimi tanıdıktan sonra bu başarıyı yakaladım."