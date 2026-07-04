93'ten 57'ye düşmüştü! Işın Karaca'nın son hali olay oldu
Güçlü sesiyle Türk müziğinin sevilen isimleri arasında yer alan Işın Karaca, verdiği kilolarla dikkat çekmeye devam ediyor. 93 kilodan 57 kiloya düşerek büyük bir değişim yaşayan ünlü şarkıcının son sahne görüntüleri sosyal medyada gündem olurken, zayıflığına yönelik yorumlar takipçilerini ikiye böldü.
Işın Karaca, verdiği kilolarla konuşulmaya devam ediyor.
Müzik kariyerindeki başarısı kadar özel hayatıyla da sık sık adından söz ettiren Işın Karaca, geçtiğimiz dönemde yaşadığı kilo verme sürecini Hürriyet'e verdiği röportajda tüm samimiyetiyle anlatmıştı.
"İKİ BAZLAMA SURAT GÖRDÜK VE DUR DEDİK"
Eşi Can Yapıcıoğlu ile bir fotoğrafına baktığında karar verdiğini belirten Karaca, duygusal yeme bozukluğuyla mücadele ettiğini açıklamıştı. Geçmişte pek çok diyetisyene başvurduğunu ve tüp mide ameliyatı geçirdiğini itiraf eden sanatçı, o günleri şöyle özetlemişti:
"Türkiye'deki bütün diyetisyenleri ünlü ettim! Hepsiyle belirli kilolar verdim ama sonra tekrar aldım. Hep bir şeyleri bahane ediyordum. Bunu kabul ettiğim anda 'resetlenme' başladı. Haşimato ve alopesi hastasıyım, vücudumdaki dengesizliklerle barışıp bedenimi tanıdıktan sonra bu başarıyı yakaladım."
HEDEFİNİ AŞTI: 59 KİLODAN 57'YE
"Bir tane ömrüm var ve yarının garantisi yok" diyerek sağlıklı yaşama geçtiğini vurgulayan Işın Karaca, 93 kilodan 57 kiloya düşerek hedefini de aşmış oldu. Kendi beslenme düzenini uyguladığını belirten sanatçı, takipçilerine ise mutlaka bir uzmana danışmaları konusunda uyarılarda bulunmayı ihmal etmedi.
SAHNEDEKİ TAVIRLARI ELEŞTİRİ OKLARININ HEDEFİ OLDU
Ancak Işın Karaca'nın sadece zayıflığı değil, sahnedeki enerjisi ve tavırları da sosyal medyanın diline düştü. 2. Sayfa'daki son görüntüsüyle dikkat çeken sanatçıya, hayranlarından gelen yorumlar oldukça şaşırttı.
Sosyal medya kullanıcıları, ünlü ismin zayıflaması ve sahne tarzı hakkında şu dikkat çekici ifadeleri kullandı:
"Aşırı zayıflamış, eski hali çok daha iyiydi."
"Sanki bir anda dişleyecek gibi"
"Sahnedeki hareketleri çok abartılı gelmeye başladı, izlerken rahatsız oluyorum."