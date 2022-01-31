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Haberler Galeri Kurtlar Vadisi Pusu dizisinin 'Savcı Leyla'sı Çiğdem Batur yıllar sonra ortaya çıktı! Verdiği pozla sosyal medyayı salladı | Bu ne güzellik

Kurtlar Vadisi Pusu dizisinin 'Savcı Leyla'sı Çiğdem Batur yıllar sonra ortaya çıktı! Verdiği pozla sosyal medyayı salladı | Bu ne güzellik

Ekranlara damga vuran Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde Savcı Leyla karakteriyle hafızalara kazınan Çiğdem Batur son haliyle sosyal medyayı salladı. Dizide 'Savcı Leyla' karakterine hayat veren Çiğdem Batur, sergilediği performans ile herkesi kendine hayran bıraktı. Sevenleri, Kurtlar Vadisi Pusu dizisinin Savcı Leyla'sı Çiğdem Batur ile ilgili her detayı mercek altına aldı. Dizideki ölümü ile hafızalara kazınan Çiğdem Batur'un yıllar sonraki hali sosyal medyayı salladı. İşte Kurtlar Vadisi Pusu dizisinin 'Savcı Leyla'sı Çiğdem Batur'un son hali...

Giriş Tarihi: 31.01.2022 16:16
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Kurtlar Vadisi Pusu dizisinin ’Savcı Leyla’sı Çiğdem Batur yıllar sonra ortaya çıktı! Verdiği pozla sosyal medyayı salladı | Bu ne güzellik

Bir döneme damga vuran Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde Savcı Leyla karakterini canlandıran Çiğdem Batur'un yıllar sonraki hali ortaya çıktı. Savcı Leyla'nın son halini görenler gözlerine inanamadı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Kurtlar Vadisi Pusu dizisinin ’Savcı Leyla’sı Çiğdem Batur yıllar sonra ortaya çıktı! Verdiği pozla sosyal medyayı salladı | Bu ne güzellik

İşte başta Savcı Leyla karakterini canlandıran Çiğdem Batur olmak üzere birçok ünlü ismin yıllar sonraki hali görenleri şaşırtıyor.

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Kurtlar Vadisi Pusu dizisinin ’Savcı Leyla’sı Çiğdem Batur yıllar sonra ortaya çıktı! Verdiği pozla sosyal medyayı salladı | Bu ne güzellik

Gürkan Uygun

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Kurtlar Vadisi Pusu dizisinin ’Savcı Leyla’sı Çiğdem Batur yıllar sonra ortaya çıktı! Verdiği pozla sosyal medyayı salladı | Bu ne güzellik

Müge Ulusoy

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Kurtlar Vadisi Pusu dizisinin ’Savcı Leyla’sı Çiğdem Batur yıllar sonra ortaya çıktı! Verdiği pozla sosyal medyayı salladı | Bu ne güzellik

Necati Şaşmaz