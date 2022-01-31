Kurtlar Vadisi Pusu dizisinin 'Savcı Leyla'sı Çiğdem Batur yıllar sonra ortaya çıktı! Verdiği pozla sosyal medyayı salladı | Bu ne güzellik

Ekranlara damga vuran Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde Savcı Leyla karakteriyle hafızalara kazınan Çiğdem Batur son haliyle sosyal medyayı salladı. Dizide 'Savcı Leyla' karakterine hayat veren Çiğdem Batur, sergilediği performans ile herkesi kendine hayran bıraktı. Sevenleri, Kurtlar Vadisi Pusu dizisinin Savcı Leyla'sı Çiğdem Batur ile ilgili her detayı mercek altına aldı. Dizideki ölümü ile hafızalara kazınan Çiğdem Batur'un yıllar sonraki hali sosyal medyayı salladı. İşte Kurtlar Vadisi Pusu dizisinin 'Savcı Leyla'sı Çiğdem Batur'un son hali...