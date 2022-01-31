Kalp Yarası’nın Pınar’ı Nilsu Berfin Aktaş sessiz sedasız evlendi! Eşi bakın kim çıktı

Atv'nin sevilen dizisi Kalp Yarası'nın kadrosuna Pınar karakteriyle dahil olan Nilsu Berfin Aktaş, tüm dikkatleri üzerine çekti. Dizide tüm dengeleri altüst edecek olan Aktaş, özel hayatıyla mercek altına alındı. Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisiyle tüm dikkatleri üzerine çekmesinin ardından kariyerinde hızla yükselen 23 yaşındaki oyuncunun sessiz sedasız evlendiği ortaya çıktı. Aktaş'ın eşi bakın kim çıktı.