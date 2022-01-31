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Kalp Yarası’nın Pınar’ı Nilsu Berfin Aktaş sessiz sedasız evlendi! Eşi bakın kim çıktı

Atv'nin sevilen dizisi Kalp Yarası'nın kadrosuna Pınar karakteriyle dahil olan Nilsu Berfin Aktaş, tüm dikkatleri üzerine çekti. Dizide tüm dengeleri altüst edecek olan Aktaş, özel hayatıyla mercek altına alındı. Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisiyle tüm dikkatleri üzerine çekmesinin ardından kariyerinde hızla yükselen 23 yaşındaki oyuncunun sessiz sedasız evlendiği ortaya çıktı. Aktaş'ın eşi bakın kim çıktı.

Giriş Tarihi: 31.01.2022 14:30 Güncelleme Tarihi: 31.01.2022 14:32
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Kalp Yarası’nın Pınar’ı Nilsu Berfin Aktaş sessiz sedasız evlendi! Eşi bakın kim çıktı

Kalp Yarası'nın kadrosuna Pınar karakteriyle dahil olan Nilsu Berfin Aktaş, izleyiciler tarafından yakın takibe alındı. Kariyerinde hızla yükselen güzel oyuncunun sessiz sedasız evlendiği ortaya çıktı.

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Kalp Yarası’nın Pınar’ı Nilsu Berfin Aktaş sessiz sedasız evlendi! Eşi bakın kim çıktı

İşte Nilsu Berfin Aktaş başta olmak üzere ünlü isimlerin merak edilen eşleri ve sevgilileri...

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Kalp Yarası’nın Pınar’ı Nilsu Berfin Aktaş sessiz sedasız evlendi! Eşi bakın kim çıktı

ZEHRA GÜNEŞ VE SEVGİLİSİ EREN DİŞLİ

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Kalp Yarası’nın Pınar’ı Nilsu Berfin Aktaş sessiz sedasız evlendi! Eşi bakın kim çıktı

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Kalp Yarası’nın Pınar’ı Nilsu Berfin Aktaş sessiz sedasız evlendi! Eşi bakın kim çıktı

SİMAY BARLAS VE SEVGİLİSİ SONER KORKMAZ