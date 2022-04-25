Hakim’in Ömer Arif’i Erdal Beşikçioğlu’nun eşi ortaya çıktı! Evli olduklarını kimse bilmiyordu...

Atv'nin sevilen dizisi Hakim'de canlandırdığı Ömer Arif Derman karakteriyle izleyici karşısına çıkan Erdal Beşikçioğlu, tüm dikkatleri üzerine çekti. Özellikle Behzat Ç. dizisi ile gönüllere taht kuran usta oyuncu, ekranın en popüler isimlerinden biri haline geldi. İzleyiciler tarafından yakın takibe alınan Erdal Beşikçioğlu'nun hakkında araştırma yapanlar eşinin de oyuncu olduğunu görünce çok şaşırdı. İşte Hakim'in yıldızı Erdal Beşikçioğlu'nun eşi...