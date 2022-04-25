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Haberler Galeri Hakim’in Ömer Arif’i Erdal Beşikçioğlu’nun eşi ortaya çıktı! Evli olduklarını kimse bilmiyordu...

Hakim’in Ömer Arif’i Erdal Beşikçioğlu’nun eşi ortaya çıktı! Evli olduklarını kimse bilmiyordu...

Atv'nin sevilen dizisi Hakim'de canlandırdığı Ömer Arif Derman karakteriyle izleyici karşısına çıkan Erdal Beşikçioğlu, tüm dikkatleri üzerine çekti. Özellikle Behzat Ç. dizisi ile gönüllere taht kuran usta oyuncu, ekranın en popüler isimlerinden biri haline geldi. İzleyiciler tarafından yakın takibe alınan Erdal Beşikçioğlu'nun hakkında araştırma yapanlar eşinin de oyuncu olduğunu görünce çok şaşırdı. İşte Hakim'in yıldızı Erdal Beşikçioğlu'nun eşi...

Giriş Tarihi: 25.04.2022 14:38 Güncelleme Tarihi: 25.04.2022 14:38
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Hakim’in Ömer Arif’i Erdal Beşikçioğlu’nun eşi ortaya çıktı! Evli olduklarını kimse bilmiyordu...

Hakim dizisiyle ekrana bomba bir dönüş yapan Erdal Beşikçioğlu, özel hayatıyla mercek altına alındı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Hakim’in Ömer Arif’i Erdal Beşikçioğlu’nun eşi ortaya çıktı! Evli olduklarını kimse bilmiyordu...

Beşikçioğlu hakkında araştırma yapanlar eşinin de ünlü bir oyuncu olduğunu görünce çok şaşırdı. İşte Erdal Beşikçioğlu başta olmak üzer ünlü isimlerin eşleri ve sevgilileri…

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Hakim’in Ömer Arif’i Erdal Beşikçioğlu’nun eşi ortaya çıktı! Evli olduklarını kimse bilmiyordu...

OZAN AKBABA

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Hakim’in Ömer Arif’i Erdal Beşikçioğlu’nun eşi ortaya çıktı! Evli olduklarını kimse bilmiyordu...

OZAN AKBABA - BUKET AKBABA

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Hakim’in Ömer Arif’i Erdal Beşikçioğlu’nun eşi ortaya çıktı! Evli olduklarını kimse bilmiyordu...

OZAN AKBABA - BUKET AKBABA