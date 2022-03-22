22 Mart 2022, Salı
Boşanmanın detayları ortaya çıktı! Hamdi Alkan’ın Selen Görgüzel’e bıraktığı ‘lüks otomobil’ olay oldu
2013 yılında İtalya'da nikah masasına oturan Hamdi Alkan ve Selen Görgüzel, geçtiğimiz hafta tek celsede boşandı. 10 dakikada biten duruşmanın ardından boşanma detayları ortaya çıktı. Hamdi Alkan'ın, eski eşi Selen Görgüzel'e bıraktığı 'lüks otomobil' ise çok konuşuldu! İşte tüm detaylar...
Giriş Tarihi: 22.03.2022 12:35 Güncelleme Tarihi: 22.03.2022 12:35
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