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Haberler Galeri Boşanmanın detayları ortaya çıktı! Hamdi Alkan’ın Selen Görgüzel’e bıraktığı ‘lüks otomobil’ olay oldu

Boşanmanın detayları ortaya çıktı! Hamdi Alkan’ın Selen Görgüzel’e bıraktığı ‘lüks otomobil’ olay oldu

2013 yılında İtalya'da nikah masasına oturan Hamdi Alkan ve Selen Görgüzel, geçtiğimiz hafta tek celsede boşandı. 10 dakikada biten duruşmanın ardından boşanma detayları ortaya çıktı. Hamdi Alkan'ın, eski eşi Selen Görgüzel'e bıraktığı 'lüks otomobil' ise çok konuşuldu! İşte tüm detaylar...

Giriş Tarihi: 22.03.2022 12:35 Güncelleme Tarihi: 22.03.2022 12:35
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Boşanmanın detayları ortaya çıktı! Hamdi Alkan’ın Selen Görgüzel’e bıraktığı ‘lüks otomobil’ olay oldu

Hamdi Alkan ve Selen Görgüzel'in 9 yıllık evliliği 10 dakikada bitti. Alkan'ın, eski eşine bıraktığı 'lüks otomobil' ise çok konuşuldu! İşte tüm detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Boşanmanın detayları ortaya çıktı! Hamdi Alkan’ın Selen Görgüzel’e bıraktığı ‘lüks otomobil’ olay oldu

Selen Görgüzel ile Hamdi Alkan, 2013 yılında İtalya'nın Roma kentinde nikah masasına oturmuştu.

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Boşanmanın detayları ortaya çıktı! Hamdi Alkan’ın Selen Görgüzel’e bıraktığı ‘lüks otomobil’ olay oldu

İnişli çıkışlı bir evlilik sürdüren çift, 9 yıllık evliliklerini geçtiğimiz cuma günü resmi olarak sonlandırdı. İki ünlü isim anlaşmalı boşandı.

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Boşanmanın detayları ortaya çıktı! Hamdi Alkan’ın Selen Görgüzel’e bıraktığı ‘lüks otomobil’ olay oldu

Hazırlanan boşanma protokolüne imza atarak sorunsuz şekilde bitirdiler ilişkilerini.

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Boşanmanın detayları ortaya çıktı! Hamdi Alkan’ın Selen Görgüzel’e bıraktığı ‘lüks otomobil’ olay oldu

DEĞERİ 90 BİN LİRA

Hürriyet'in haberine göre Hamdi Alkan, boşandığı eşine bir ev ve bir araba verdi. Hafta sonu çıkan haberlerde 'Lüks araba ve New York'ta bir daire' verdiği yazıyordu.