Ece Erken’den kafa karıştıran paylaşım! ’FAYYEM’ ile neyi kastetti? Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun ölümünde Falyalı suikasti bağlantısı...

UĞRADIĞI SALDIRI SONRASI HAYATINI KAYBETTİ

Yaklaşık 3 hafta önce avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu, İstanbul Bakırköy'de bir balık restoranında silahlı saldırıya uğramış ve yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti. Türkiye'nin konuştuğu olay sonrası Beşiktaş Jimnastik Kulübü (BJK) eski yöneticilerinden ve sunucu Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun katilleri yakalandı.