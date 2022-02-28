28 Şubat 2022, Pazartesi
Ece Erken’den kafa karıştıran paylaşım! 'FAYYEM' ile neyi kastetti? Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümünde Falyalı suikasti bağlantısı...
Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümü sonrası zor günler geçiren Ece Erken, sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekti. Eşiyle birlikte olduğu fotoğrafını paylaşan Erken, sonraki paylaşımıyla kafa karıştırdı. Erken, 'FAYYEM' diyerek neyi kastetti? Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümde Falyalı suikasti bağlantısı olup olmadığı araştırılıyor. İşte ayrıntılar...
Giriş Tarihi: 28.02.2022 12:28 Güncelleme Tarihi: 28.02.2022 12:32
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