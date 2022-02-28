Arda Kural ve Yıldız Asyalı canlı yayında yüzleşti! İhanet itirafı şoke etti

Programa önce Yıldız Asyalı konuk oldu. Duygularını dile getiren Asyalı, şunları söyledi: "Geçen gün bir araya gelince özel bir şey konuşmadık. Görünce bir heyecanlandım. Evet, birbirimizi çok çok seviyoruz ama ben de korkuyorum. Bir şeylerin depreşmesinden korkuyorum. Çok zor günler geçirdik, ayrıldıktan sonra bir iki sene kendime gelemedim aynı şekilde Arda da gelememiştir. Son konuşmamızı hatırlıyorum, ikimizin de kafası çok karışıktı. Öz ve kısa bir konuşma olmuştu. O zaman yaşımız da çok küçüktü… Okul, set çok yoğundu. Bizim için zor dönemlerdi. Keşke o yıllar Arda ile evlenseydik."