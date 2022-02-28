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Arda Kural ve Yıldız Asyalı canlı yayında yüzleşti! İhanet itirafı şoke etti

Psikolojik sorunlarını atlatmasının ardından ekranlara hızlı bir dönüş yapan Arda Kural Yıldız Asyalı itirafıyla çok konuşulmuştu. Bir dönemde partneri olan güzel oyuncunun ilk aşkı olduğunu söyleyen Kural, "onunla yan yana gelmekten korkuyorum" demişti. Geçtiğimiz günlerde Asyalı sahnede dinleyen oyuncu bu kez de 'çocukluk aşkım' dediği Yıldız Asyalı bir canlı yayında bir araya geldi. 'Yıldız beni aldattı' sözleri ise damga vurdu.

Giriş Tarihi: 28.02.2022 13:09 Güncelleme Tarihi: 28.02.2022 13:09
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Arda Kural ve Yıldız Asyalı canlı yayında yüzleşti! İhanet itirafı şoke etti

Arda Kural, geçtiğimiz akşam eski sevgilisi Yıldız Asyalı'yı sahne aldığı mekanda dinlemeye gitmişti. 24 yıl sonra görüşen ikili bugün 2. Sayfa'da karşı karşıya geldi. Yaşadıkları aşkı anlatan eski sevgililerin peş peşe gelen itirafları programa damga vurdu.

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Arda Kural ve Yıldız Asyalı canlı yayında yüzleşti! İhanet itirafı şoke etti

Programa önce Yıldız Asyalı konuk oldu. Duygularını dile getiren Asyalı, şunları söyledi: "Geçen gün bir araya gelince özel bir şey konuşmadık. Görünce bir heyecanlandım. Evet, birbirimizi çok çok seviyoruz ama ben de korkuyorum. Bir şeylerin depreşmesinden korkuyorum. Çok zor günler geçirdik, ayrıldıktan sonra bir iki sene kendime gelemedim aynı şekilde Arda da gelememiştir. Son konuşmamızı hatırlıyorum, ikimizin de kafası çok karışıktı. Öz ve kısa bir konuşma olmuştu. O zaman yaşımız da çok küçüktü… Okul, set çok yoğundu. Bizim için zor dönemlerdi. Keşke o yıllar Arda ile evlenseydik."

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Arda Kural ve Yıldız Asyalı canlı yayında yüzleşti! İhanet itirafı şoke etti

"Arda'nın ortadan kaybolma huyu var şimdi bile beni korkutan bu olur. Her zaman ulaşamazdım ama ulaşabildiğim zaman da konuşurduk. Bir şeye sinirlenip, üzüldü mü bir hafta ortadan kaybolurdu. Kimse ulaşamazdı. Bu durum beni rahatsız etti. Tabii o zaman 19 yaşındaydı, inişleri çıkışları da vardı.' şeklinde konuştu."

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Arda Kural ve Yıldız Asyalı canlı yayında yüzleşti! İhanet itirafı şoke etti

Programın ortasında stüdyoya giren Arda Kural ise itirafları ile şaşırttı. Kural açıklamasında şunları söyledi:

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Arda Kural ve Yıldız Asyalı canlı yayında yüzleşti! İhanet itirafı şoke etti

"Yıldız ile uzun zaman görüşmedik, araya mesafe girdi. Onu görünce güzel duyguları hatırlıyorum, anıyorum. Aklımda yaşadığımız güzel şeyler canlanıyor. 'Eyvah Babam' dizisi yayınlanırken Yıldız'ı izliyordum ona bir hayranlığım vardı. Sonra 'Eyvah Kızım Büyüdü' dizisi oldu bana da teklif geldi. Yıldız'la aşk yaşama gibi bir hayalim vardı. Sete de o heyecanla gittim. Aynı duygunun Yıldız'da da olduğunu hissettim. Dizi değil de sanki benim oraya gitmemin sebebi onunla tanışmak ve hayatına girmekmiş."