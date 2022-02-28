28 Şubat 2022, Pazartesi
Arda Kural ve Yıldız Asyalı canlı yayında yüzleşti! İhanet itirafı şoke etti
Psikolojik sorunlarını atlatmasının ardından ekranlara hızlı bir dönüş yapan Arda Kural Yıldız Asyalı itirafıyla çok konuşulmuştu. Bir dönemde partneri olan güzel oyuncunun ilk aşkı olduğunu söyleyen Kural, "onunla yan yana gelmekten korkuyorum" demişti. Geçtiğimiz günlerde Asyalı sahnede dinleyen oyuncu bu kez de 'çocukluk aşkım' dediği Yıldız Asyalı bir canlı yayında bir araya geldi. 'Yıldız beni aldattı' sözleri ise damga vurdu.
Giriş Tarihi: 28.02.2022 13:09 Güncelleme Tarihi: 28.02.2022 13:09
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