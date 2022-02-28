Demet Özdemir’in doğum günü şıklığı dudak uçuklattı! Elbisesi için servet harcadı

Demet Özdemir yeni yaşını sevgilisi Oğuzhan Koç ve yakın arkadaşlarıyla birlikte kutladı. Geçtiğimiz günlerde evlilik kararı alan Özdemir ve Koç kutlama için hiçbir masraftan kaçmadı. Elbisesi sosyal medyada olay olan güzel oyuncu güzelliğiyle de hayran bıraktı. Kıyafet ve takıları için ödediği ücret ise dudak uçuklattı. İşte Demet Özdemir'in şıklığının bedeli...