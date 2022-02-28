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Haberler Galeri Demet Özdemir’in doğum günü şıklığı dudak uçuklattı! Elbisesi için servet harcadı

Demet Özdemir’in doğum günü şıklığı dudak uçuklattı! Elbisesi için servet harcadı

Demet Özdemir yeni yaşını sevgilisi Oğuzhan Koç ve yakın arkadaşlarıyla birlikte kutladı. Geçtiğimiz günlerde evlilik kararı alan Özdemir ve Koç kutlama için hiçbir masraftan kaçmadı. Elbisesi sosyal medyada olay olan güzel oyuncu güzelliğiyle de hayran bıraktı. Kıyafet ve takıları için ödediği ücret ise dudak uçuklattı. İşte Demet Özdemir'in şıklığının bedeli...

Giriş Tarihi: 28.02.2022 12:04 Güncelleme Tarihi: 28.02.2022 12:04
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Demet Özdemir’in doğum günü şıklığı dudak uçuklattı! Elbisesi için servet harcadı

Yaklaşık 1 yıldır aşk yaşayan ve geçtiğimiz haftalarda yollarını ayıran Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç ikilisinin ayrılıkları kısa sürmüştü. Sevgilisinin gönlünü almayı başaran Koç bu defa işini sağlama almış ve Demet Özdemir'e Sevgililer Günü'nde sürpriz bir evlilik teklifinde bulunmuştu.

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Demet Özdemir’in doğum günü şıklığı dudak uçuklattı! Elbisesi için servet harcadı

Oğuzhan Koç'a 'evet' diyen Demet Özdemir 30'una bastı.

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Demet Özdemir’in doğum günü şıklığı dudak uçuklattı! Elbisesi için servet harcadı

Ünlü oyuncu Demet Özdemir yeni yaşına görkemli bir kutlama ile girdi.

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Demet Özdemir’in doğum günü şıklığı dudak uçuklattı! Elbisesi için servet harcadı

İlk bakışta sade bir elbise tercih ettiği düşünülen Demet Özdemir'in derin sırt dekoltesi sosyal medyayı salladı.

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Demet Özdemir’in doğum günü şıklığı dudak uçuklattı! Elbisesi için servet harcadı

Sevgilisi ile mum üfleyen doğum günü kızı Demet Özdemir güzelliğiyle baş döndürdü.