28 Ocak 2022, Cuma
Mehmet Dinçerler paylaşımına kayıtsız kalmadı! Hadise’nin yorumu olay oldu
Geçtiğimiz yaz aylarında aşk yaşamaya başlayan Hadise ve Mehmet Dinçerler, evlilik hazırlıklarına başladı. Sevenleri tarafından yakın takibe alınan çift, sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkat çekti. Son olarak Hadise, Dinçerler'in Instagram hesabından paylaşımına kayıtsız kalamadı. İkilinin yorumlaşması sosyal medyaya damga vurdu...
Giriş Tarihi: 28.01.2022 12:35
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