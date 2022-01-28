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Mehmet Dinçerler paylaşımına kayıtsız kalmadı! Hadise’nin yorumu olay oldu

Geçtiğimiz yaz aylarında aşk yaşamaya başlayan Hadise ve Mehmet Dinçerler, evlilik hazırlıklarına başladı. Sevenleri tarafından yakın takibe alınan çift, sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkat çekti. Son olarak Hadise, Dinçerler'in Instagram hesabından paylaşımına kayıtsız kalamadı. İkilinin yorumlaşması sosyal medyaya damga vurdu...

Giriş Tarihi: 28.01.2022 12:35
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Mehmet Dinçerler paylaşımına kayıtsız kalmadı! Hadise’nin yorumu olay oldu

Magazin dünyasının gözde çiftlerinden olan Hadise ve Mehmet Dinçerler evlilik kararı aldı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Mehmet Dinçerler paylaşımına kayıtsız kalmadı! Hadise’nin yorumu olay oldu

Dinçerler'in 3 milyon liralık pırlanta yüzükle ettiği evlilik teklifini kabul ederek bu haberi de Instagram hesabından paylaşan Hadise, sevgilisinin fotoğrafına da sessiz kalamadı.

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Mehmet Dinçerler paylaşımına kayıtsız kalmadı! Hadise’nin yorumu olay oldu

"NİŞANLIM"

Sosyal medya hesabından ara sıra kendi pozlarını paylaşan Mehmet Dinçerler, son olarak takım elbiseli bir fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sundu.

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Mehmet Dinçerler paylaşımına kayıtsız kalmadı! Hadise’nin yorumu olay oldu

Dinçerler'in kısa sürede yorum ve beğeni yağmuruna tutulan paylaşımına Hadise'den de tepki gecikmedi.

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Mehmet Dinçerler paylaşımına kayıtsız kalmadı! Hadise’nin yorumu olay oldu

Sevgilisini pozunu beğenen Hadise, "Nişanlım yorumunu yaparken Mehmet Dinçerler de "Benim sonsuzluğum" cevabını verdi.