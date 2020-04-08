08 Nisan 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Ece Erken kirasını isteyen ev sahibine isyan etti! Sosyal medya yıkıldı

Ece Erken kirasını isteyen ev sahibine isyan etti! Sosyal medya yıkıldı

Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile yaşadığı aşkla gündem olan Ece Erken, şimdi de ev sahibiyle yaşadığı diyalog ile sosyal medyanın gündemine oturdu. Kirasını isteyen ev sahibi ile yaptığı konuşmayı sosyal medya hesabından paylaşan Erken, "ödediğim paraya villada otururdum" dedi. Erken'in ev kirası ise dudak uçuklattı.

Giriş Tarihi: 08.04.2020 09:43 Güncelleme Tarihi: 08.04.2020 09:46
  • 1
  • 8
Ece Erken kirasını isteyen ev sahibine isyan etti! Sosyal medya yıkıldı

Sunucu Ece Erken, kirayı isteyen ev sahibiyle yaptığı konuşmayı sosyal medya hesabından paylaştı.

  • 2
  • 8
Ece Erken kirasını isteyen ev sahibine isyan etti! Sosyal medya yıkıldı

Kirayı geciktirmesi üzerine ev sahibin attığı mesajı paylaşan Ece Erken, "Hocam herkes evde kalıyor çalışmıyor da ben de alacağım kiraları alamıyorken ev sahibim bana bu mesajı atıyorsa ne yapacağız? Benim 3 evim var, 2'sinden bu ay kira gelmedi, utandım söylemedim" dedi.

  • 3
  • 8
Ece Erken kirasını isteyen ev sahibine isyan etti! Sosyal medya yıkıldı

"BU PARAYA VİLLADA KALIRDIM"

Ece Erken, Twitter hesabından ev sahibiyle yaptığı mesajlaşmanın ekran görüntüsünü paylaştı.

  • 4
  • 8
Ece Erken kirasını isteyen ev sahibine isyan etti! Sosyal medya yıkıldı

Kirasını 2 gün geciktiren Erken, kira isteyen ev sahibine, "Aidat 3600 TL artı kira 12.500 TL, bu paraya villada kalırdım. Sonuçta korona var, kimse çalışmıyor" dedi.

  • 5
  • 8
Ece Erken kirasını isteyen ev sahibine isyan etti! Sosyal medya yıkıldı

Erken, tweetine gelen yorumlar üzerine de "Sizce ben ödemez miyim? Tabii ki ödeyeceğim, durumum var, ya durumu olmayıp bu baskıyı yiyenler? Hep kendinizi düşünmeyin olur mu? Bu attığım tweet herkese" diye yazdı.