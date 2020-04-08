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Ece Erken kirasını isteyen ev sahibine isyan etti! Sosyal medya yıkıldı
Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile yaşadığı aşkla gündem olan Ece Erken, şimdi de ev sahibiyle yaşadığı diyalog ile sosyal medyanın gündemine oturdu. Kirasını isteyen ev sahibi ile yaptığı konuşmayı sosyal medya hesabından paylaşan Erken, "ödediğim paraya villada otururdum" dedi. Erken'in ev kirası ise dudak uçuklattı.
Giriş Tarihi: 08.04.2020 09:43 Güncelleme Tarihi: 08.04.2020 09:46
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