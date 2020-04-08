Corona virüsten hayatını kaybeden ünlüler! İlk olarak Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgınına yakalanıp iyileşen ünlülerin yanı sıra hayatını kaybeden de birçok ünlü isim var. Son olarak Grammy ödüllü folk müzik sanatçısı John Prine koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi. İşte koronavirüse karşı mücadeleyi kaybeden ünlü isimler... Giriş Tarihi: 08.04.2020 08:21 Güncelleme Tarihi: 08.04.2020 08:26
İlk olarak Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgınına yakalanıp iyileşen ünlülerin yanı sıra hayatını kaybeden de birçok ünlü isim var. Son olarak Grammy ödüllü folk müzik sanatçısı John Prine koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi. İşte koronavirüse karşı mücadeleyi kaybeden ünlü isimler...
John Prine
İki kez Grammy ödülü kazanan Amerikan folk müzik sanatçısı John Prine, corona virüsten dolayı 73 yaşında hayatını kaybetti. ABD'nin Nashville kentindeki Vanderbilt Üniversite Hastanesi'nde yoğun bakımda tedavi gören Prine'ın ölüm haberini eşi Fiona Prine doğruladı. Ünlü şarkıcı, bugüne kadar Hello in There, Paradise, Sam Stone ve Angel from Montgomery gibi bilinen şarkılara imza atmıştı.
Jay Benedict
The Dark Knight Rises ve Alien 2 filmlerinde rol alan, İngiltere'de Foyle's War dizisinde canlandırdığı Binbaşı John Kieffer rolüyle tanınman Amerikalı oyuncu Jay Benedict, corona virüsü nedeniyle yaşamını kaybetti.
TCG Artist Management konuyla ilgili açıklamasında "Bu öğle COVID-19 ile olan savaşına yenik düşen sevgili müşterimiz Jay Benedict'in hayatını kaybettiğini duyurmaktan büyük üzüntü duyuyoruz. Ailesine taziyelerimizi iletiyoruz" dedi. Lee Fierro
Jaws filminin yıldızlarından Lee Fierro, corona virüs nedeniyle 91 yaşında hayatını kaybetti. Filmde Bayan Kintner rolünü canlandıran Fierro, Ohio'da bir hastanede Covid-19 tedavisi görüyordu.
Fierro, 1975 yapımı Jaws filmi ile 1987'deki devam filmi Jaws: The Revenge'te de rol almıştı.
Bucky Pizzarelli
Caz müziğinin efsane isimlerinden biri olan Bucky Pizzarelli, 94 yaşında corona virüs nedeniyle hayatını kaybetti.
Bucky Pizzarelli ile ilgili acı haberi oğlu John Pizzarelli duyurdu. John Pizzarelli, babasının New Jersey'deki evinde corona virüsten hayata veda ettiğini açıkladı.