Corona virüsten hayatını kaybeden ünlüler!

İlk olarak Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgınına yakalanıp iyileşen ünlülerin yanı sıra hayatını kaybeden de birçok ünlü isim var. Son olarak Grammy ödüllü folk müzik sanatçısı John Prine koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi. İşte koronavirüse karşı mücadeleyi kaybeden ünlü isimler...

Giriş Tarihi: 08.04.2020 08:21 Güncelleme Tarihi: 08.04.2020 08:26 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





ABONE OL