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Ece Erken hakkında resmi evrakta sahtecilikten suç duyurusu!
Ece Erken yasak aşk yaşadığı Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile uzun süre gündemde kalmasının ardından sevgilisi Mahmutyazıcıoğlu'nun boşandığını gösteren mahkeme kararını sosyal medyadan yayınlamıştı. Ece Erken, karar sahibi gibi gösterilen mahkeme tarafından savcılığa ihbar edildi. Mahkemece savcılığa gönderilen ihbar yazısında, böyle bir karar vermediklerini belirtip ünlü sunucunun resmi belgede sahtecilik yaptığı kaydedildi.
Giriş Tarihi: 12.06.2020 11:31 Güncelleme Tarihi: 12.06.2020 11:37
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