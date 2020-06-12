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Ece Erken hakkında resmi evrakta sahtecilikten suç duyurusu!

Ece Erken yasak aşk yaşadığı Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile uzun süre gündemde kalmasının ardından sevgilisi Mahmutyazıcıoğlu'nun boşandığını gösteren mahkeme kararını sosyal medyadan yayınlamıştı. Ece Erken, karar sahibi gibi gösterilen mahkeme tarafından savcılığa ihbar edildi. Mahkemece savcılığa gönderilen ihbar yazısında, böyle bir karar vermediklerini belirtip ünlü sunucunun resmi belgede sahtecilik yaptığı kaydedildi.

Giriş Tarihi: 12.06.2020 11:31 Güncelleme Tarihi: 12.06.2020 11:37
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Ece Erken hakkında resmi evrakta sahtecilikten suç duyurusu! GALERİ DEVAM EDİYOR

Ece Erken'in yasak aşkı uzun bir süre magazin gündemini meşgul etmiş, Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun eşi Benan Mahmutyazıcıoğlu ile arasında geçen gerginlik günlerce konuşulmuştu.

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Ece Erken hakkında resmi evrakta sahtecilikten suç duyurusu!

Erken, kişisel sosyal medya hesabından, Mahmutyazıcıoğlu'na ait olduğu söylenen, eşi Benan Mahmuyazıcıoğlu'yla boşandığını gösteren bir mahkeme kararı yayınlamıştı.

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Ece Erken hakkında resmi evrakta sahtecilikten suç duyurusu!

EVRAKTA SAHTECİLİKTEN SORUŞTURMA

Günaydın'da yer alan habere göre, ünlü sunucu tarafından paylaşılan karar sonrası, kararın sahibi İstanbul Aile Mahkemesi, savcılığa suç duyurusunda bulundu.

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Ece Erken hakkında resmi evrakta sahtecilikten suç duyurusu!

Mahkemece savcılığa gönderilen ihbar yazısında; Erken'in resmi belgede sahtecilik yaptığı kaydedildi.

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Ece Erken hakkında resmi evrakta sahtecilikten suç duyurusu!

Mahkeme, Erken tarafından mahkemelerine ait gibi görünen bir resmi belgenin paylaşıldığını, mahkeme tarafından böyle bir karar verilmediğini, Erken'in gerçeğe yakın şekilde hazırlanmış sahte belgeyi gerçekmiş gibi yayınladığını belirterek ünlü sunucunun cezalandırılmasını istedi.