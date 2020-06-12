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Mehmet Ali Erbil’in kızı Sezin Erbil kızı Elisa’yı paylaştı! Beğeni yağdı
Mehmet Ali Erbil'in kızı Sezin Erbil 2009 yılında Evren Yazgan ile nikah masasına oturmuş ve geçtiğimiz yıl aralık ayında ilk çocuğu Elisa'yı kucağına almıştı. Geçtiğimiz günlerde Instagram hesabından paylaşım yapan Erbil, kızının yüzünü ilk kez göstermişti. Şimdi de kızının 40 günlükken çekilen fotoğrafını paylaşan Erbil'in paylaşımına beğeni yağdı.
Giriş Tarihi: 12.06.2020 10:46 Güncelleme Tarihi: 12.06.2020 10:49
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