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Haberler Galeri Mehmet Ali Erbil’in kızı Sezin Erbil kızı Elisa’yı paylaştı! Beğeni yağdı

Mehmet Ali Erbil’in kızı Sezin Erbil kızı Elisa’yı paylaştı! Beğeni yağdı

Mehmet Ali Erbil'in kızı Sezin Erbil 2009 yılında Evren Yazgan ile nikah masasına oturmuş ve geçtiğimiz yıl aralık ayında ilk çocuğu Elisa'yı kucağına almıştı. Geçtiğimiz günlerde Instagram hesabından paylaşım yapan Erbil, kızının yüzünü ilk kez göstermişti. Şimdi de kızının 40 günlükken çekilen fotoğrafını paylaşan Erbil'in paylaşımına beğeni yağdı.

Giriş Tarihi: 12.06.2020 10:46 Güncelleme Tarihi: 12.06.2020 10:49
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Mehmet Ali Erbil’in kızı Sezin Erbil kızı Elisa’yı paylaştı! Beğeni yağdı GALERİ DEVAM EDİYOR

5 ay önce ilk bebeği Elisa'yı kucağına alan Mehmet Ali Erbil'in kızı Sezin Erbil Yazgan, sosyal medya hesabından bebeğini paylaştı.

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Mehmet Ali Erbil’in kızı Sezin Erbil kızı Elisa’yı paylaştı! Beğeni yağdı

Ünlü komedyen Mehmet Ali Erbil'in Muhsine Şehnaz Kamiloğlu'ndan olan evliliğinden dünyaya gelen Sezin Erbil, 2010 yılında Evren Yazgan ile nikah masasına oturdu. Aralık ayında ilk bebeğini kucağına alan Erbil, Instagram'dan kızının yeni pozunu paylaştı.

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Mehmet Ali Erbil’in kızı Sezin Erbil kızı Elisa’yı paylaştı! Beğeni yağdı

Kızı Elisa'yı ocak ayında kucağına alan Sezin Erbil, altı aylık olan kızının, 40 günlükken çekilen bir fotoğrafını Instagram hesabından paylaştı. Erbil fotoğrafın altına "Kızım, kıymetlim 40 günlükken hatıra olsun diye çekim yapmıştık" notunu düştü.

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Mehmet Ali Erbil’in kızı Sezin Erbil kızı Elisa’yı paylaştı! Beğeni yağdı

Erbil'in paylaşımına kısa sürede beğeni yağdı.

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Mehmet Ali Erbil’in kızı Sezin Erbil kızı Elisa’yı paylaştı! Beğeni yağdı

İşte Sezin Erbil'in o paylaşımı...