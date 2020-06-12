Mehmet Ali Erbil’in kızı Sezin Erbil kızı Elisa’yı paylaştı! Beğeni yağdı

Kızı Elisa'yı ocak ayında kucağına alan Sezin Erbil, altı aylık olan kızının, 40 günlükken çekilen bir fotoğrafını Instagram hesabından paylaştı. Erbil fotoğrafın altına "Kızım, kıymetlim 40 günlükken hatıra olsun diye çekim yapmıştık" notunu düştü.

