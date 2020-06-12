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Diriliş Ertuğrul’un yıldızı Engin Altan Düzyatan’dan heyecanlandıran açıklama: Kuruluş Osman'a girdiğimde...
Diriliş Ertuğrul dizisinde canlandırdığı Ertuğrul Bey karakteriyle büyük ses getiren Engin Altan Düzyatan, Kuruluş Osman izleyicisini heyecanlandıran açıklamalarda bulundu. Kuruluş Osman dizisinin Atv ekranlarında yayınlanmaya başlamasından itibaren dizinin kadrosuna katılması beklenen Engin Altan Düzyatan, 'Ertuğrul Gazi' rolüyle ile ilgili düşüncelerini de paylaştı. Düzyatan, Kuruluş Osman kadrosuna katılabileceği mesajını verdi.
Giriş Tarihi: 12.06.2020 13:03 Güncelleme Tarihi: 12.06.2020 13:05
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