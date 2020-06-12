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Haberler Galeri Diriliş Ertuğrul’un yıldızı Engin Altan Düzyatan’dan heyecanlandıran açıklama: Kuruluş Osman'a girdiğimde...

Diriliş Ertuğrul’un yıldızı Engin Altan Düzyatan’dan heyecanlandıran açıklama: Kuruluş Osman'a girdiğimde...

Diriliş Ertuğrul dizisinde canlandırdığı Ertuğrul Bey karakteriyle büyük ses getiren Engin Altan Düzyatan, Kuruluş Osman izleyicisini heyecanlandıran açıklamalarda bulundu. Kuruluş Osman dizisinin Atv ekranlarında yayınlanmaya başlamasından itibaren dizinin kadrosuna katılması beklenen Engin Altan Düzyatan, 'Ertuğrul Gazi' rolüyle ile ilgili düşüncelerini de paylaştı. Düzyatan, Kuruluş Osman kadrosuna katılabileceği mesajını verdi.

Giriş Tarihi: 12.06.2020 13:03 Güncelleme Tarihi: 12.06.2020 13:05
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Diriliş Ertuğrul’un yıldızı Engin Altan Düzyatan’dan heyecanlandıran açıklama: Kuruluş Osman'a girdiğimde... GALERİ DEVAM EDİYOR

Diriliş Ertuğrul dizisindeki 5 sezonluk performansı ile akıllardan çıkmayan Engin Altan Düzyatan, katıldığı bir televizyon programında sevenlerini heyecanlandıracak açıklamalarda bulundu.

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Diriliş Ertuğrul’un yıldızı Engin Altan Düzyatan’dan heyecanlandıran açıklama: Kuruluş Osman'a girdiğimde...

Geçtiğimiz günlerde özellikle sosyal mecrada ileride sürülen iddialar doğrultusunda Engin Altan Düzyatan'ın, Diriliş Ertuğrul yapımının devamı niteliğinde ekran serüvenini sürdüren Kuruluş Osman'da yer alacağı konuşuluyordu.

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Diriliş Ertuğrul’un yıldızı Engin Altan Düzyatan’dan heyecanlandıran açıklama: Kuruluş Osman'a girdiğimde...

Kuruluş Osman dizisinin sıkı takipçileri, Engin Altan Düzyatan'ın ekibe transfer olarak Ertuğrul Gazi rolünü oynaması için sabırsızlık içerisinde bekleyişe koyulurken, ünlü oyuncu yerine Ediz Hun'un dahil olduğunun duyurulması hayallerini suya düşürmüştü.

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Diriliş Ertuğrul’un yıldızı Engin Altan Düzyatan’dan heyecanlandıran açıklama: Kuruluş Osman'a girdiğimde...

Tüm bu gelişmeler yaşanırken ekran macerasına atıldığı ilk bölümdem itibaren izlenme rekorları elde eden Kuruluş Osman'a ısrarla dön çağrısı yapılan Düzyatan seyircisini yakından ilgilendirecek açıklamalara yer verdi.

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Diriliş Ertuğrul’un yıldızı Engin Altan Düzyatan’dan heyecanlandıran açıklama: Kuruluş Osman'a girdiğimde...

Diriliş Ertuğrul dizisinden gururla bahseden oyuncu, "Diriliş Ertuğrul benim hayatımda da önemli yer tutan, en değer verdiğim, çok keyif alarak oynadığım rollerden bir tanesiydi. Biz 5 sezon tasarlamıştık, en güzel özelliklerinden bir tanesi de 5 sezonda bir karakterin farklı yaşlarını canlandırabilecek olmaktı benim için" dedi.