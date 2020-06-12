Diriliş Ertuğrul’un yıldızı Engin Altan Düzyatan’dan heyecanlandıran açıklama: Kuruluş Osman'a girdiğimde...

Diriliş Ertuğrul dizisinden gururla bahseden oyuncu, "Diriliş Ertuğrul benim hayatımda da önemli yer tutan, en değer verdiğim, çok keyif alarak oynadığım rollerden bir tanesiydi. Biz 5 sezon tasarlamıştık, en güzel özelliklerinden bir tanesi de 5 sezonda bir karakterin farklı yaşlarını canlandırabilecek olmaktı benim için" dedi.