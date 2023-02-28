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Ebru Yaşar ile eşi Necat Gülseven büyük acı yaşayan Mesut Hançer'e verdiği sözü tuttu! Evini teslim etti

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerin simgesi Mesut Hançer'in fotoğrafı oldu. Enkaz altında kalan 15 yaşındaki kızının elini tuttuğu fotoğraf Türkiye'nin ciğerini yaktı. Ebru Yaşar'ın eşi iş insanı Necat Gülseven acılı babayı arayarak başsağlığı diledi. Ebru Yaşar ile birlikte kendisine yeni bir ev alıp dayalı döşeli teslim edeceklerini söylemişti. Ebru Yaşar, Mesut Hançer'e evini teslim etti.

Giriş Tarihi: 28.02.2023 13:26
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Ebru Yaşar ile eşi Necat Gülseven büyük acı yaşayan Mesut Hançer’e verdiği sözü tuttu! Evini teslim etti

Kahramanmaraş'taki depreme ziyaretine gittiği babaannesinin evinde yakalanan ve enkaz altında can veren 15 yaşındaki Irmak Leyla Hançer'in acısına bütün Türkiye ortak olmuştu.

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Ebru Yaşar ile eşi Necat Gülseven büyük acı yaşayan Mesut Hançer’e verdiği sözü tuttu! Evini teslim etti

Yüzyılın en büyük depreminin simgesi haline gelen acılı baba Mesut Hançer'e ünlü sanatçı Ebru Yaşar ve iş adamı eşi Necat Gülseven yardım eli uzatmıştı.

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Ebru Yaşar ile eşi Necat Gülseven büyük acı yaşayan Mesut Hançer’e verdiği sözü tuttu! Evini teslim etti

Enkaz altında vefat eden kızı Irmak Leyla'nın elini bir an olsun bırakmayarak yürekleri yakan Mesut Hançer'e ev alacaklarını açıklayan Ebru Yaşar, bu konuda şunları söylemişti...

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Ebru Yaşar ile eşi Necat Gülseven büyük acı yaşayan Mesut Hançer’e verdiği sözü tuttu! Evini teslim etti

"Yaşadığımız facianın 7'nci gününde yaralarımızı tek yürek oldukça sarmaya çalışıyoruz. Mesut Bey ve kızının yüreğimizi dağlayan bu karesi hafızalarımızdan silinmeyecek. "

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Ebru Yaşar ile eşi Necat Gülseven büyük acı yaşayan Mesut Hançer’e verdiği sözü tuttu! Evini teslim etti

"Acılı aileyle görüştük, Ankara'da yaşamak istiyorlar. Biz de en acil şekilde Ankara'da hem evlerini kuracağız, hem de tüm ailenin iş imkanlarını sağlayacağız."