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Ebru Yaşar ile eşi Necat Gülseven büyük acı yaşayan Mesut Hançer'e verdiği sözü tuttu! Evini teslim etti
Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerin simgesi Mesut Hançer'in fotoğrafı oldu. Enkaz altında kalan 15 yaşındaki kızının elini tuttuğu fotoğraf Türkiye'nin ciğerini yaktı. Ebru Yaşar'ın eşi iş insanı Necat Gülseven acılı babayı arayarak başsağlığı diledi. Ebru Yaşar ile birlikte kendisine yeni bir ev alıp dayalı döşeli teslim edeceklerini söylemişti. Ebru Yaşar, Mesut Hançer'e evini teslim etti.