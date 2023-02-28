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İrem Derici ve Atakan Işıktutan aşka geldi! Pozları sosyal medyayı salladı

Geçtiğimiz haftalarda "At gibi aşığım" açıklaması yapan İrem Derici'nin Survivor yarışmacısı Atakan Işıktutan ile aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı. Sosyal medyadan yaptığı paylaşımla ilişkisini resmen ilan Derici Işıktutan ile Amsterdam'a tatile gitti. Sosyal medyayı aktif kullanan İrem Derici, sevgilisi Atakan Işıktutan romantik kareleri yayınladı.

Giriş Tarihi: 28.02.2023 11:20
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İrem Derici ve Atakan Işıktutan aşka geldi! Pozları sosyal medyayı salladı

Yaptığı açıklamalar ile sıkça magazin basınında yerini alan ünlü şarkıcı İrem Derici, aradığı aşkı Survivor yarışması ile adını duyuran Atakan Işıktutan'da buldu.

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İrem Derici ve Atakan Işıktutan aşka geldi! Pozları sosyal medyayı salladı

Atakan Işıktutan ile yeni bir aşka yelken açan İrem Derici'nin mutluluğu yüzünden okundu.

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İrem Derici ve Atakan Işıktutan aşka geldi! Pozları sosyal medyayı salladı

Sosyal medyayı aktif kullanan isimlerin başında gelen güzel popçu Derici, sevgilisi Işıktutan ile tatile çıktı.

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İrem Derici ve Atakan Işıktutan aşka geldi! Pozları sosyal medyayı salladı

Amsterdam'a giden çiçeği burnunda aşıklardan romantik paylaşımlar da geldi.

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İrem Derici ve Atakan Işıktutan aşka geldi! Pozları sosyal medyayı salladı

Instagram hesabından sevgilisi ile çekildiği kareleri yayınlayan Derici, "Aşırı sürpriz sonlu Amsterdam" notunu düştü.