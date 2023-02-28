İrem Derici ve Atakan Işıktutan aşka geldi! Pozları sosyal medyayı salladı

Geçtiğimiz haftalarda "At gibi aşığım" açıklaması yapan İrem Derici'nin Survivor yarışmacısı Atakan Işıktutan ile aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı. Sosyal medyadan yaptığı paylaşımla ilişkisini resmen ilan Derici Işıktutan ile Amsterdam'a tatile gitti. Sosyal medyayı aktif kullanan İrem Derici, sevgilisi Atakan Işıktutan romantik kareleri yayınladı.